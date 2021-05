El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha señalado que los resultados sobre los bancos y cajas españoles en los test de estrés son los "esperados" y que "ninguna entidad española tiene que aumentar su capital" como consecuencia de los resultados de las pruebas europeas de solvencia.

"El sistema financiero es sólido, no necesita más capital", ha aseverado, en una comparencia de prensa en la que ha dicho que las entidades españolas ya han hecho un "trabajo previo" incrementando su capital y saneando sus balances.

Cinco entidades españolas- CAM, Pastor, Caja3, Unnim y CatalunyaCaixa- han suspendido la prueba de solvencia. En total, ocho bancos y cajas europeos han suspendido.

"Las provisiones genéricas en España son el elemento más importante para afrontar cualquier tipo de pérdida, como se ha visto en los últimos años", ha destacado Fernández Ordóñez, quien ha recordado que se han tomado medidas "durísimas" para afrontar "el problema que se concentra en una serie de cajas".

En relación a los cinco suspensos, Fernández Ordóñez ha afirmado que no le importa tanto la nota como el hecho de que ningún banco o caja tenga que incrementar su capital.

"Si presentamos el 50% obligatorio, no hay suspensos", ha querido destacar, para añadir: " La solvencia española está a un nivel muy razonable ".

Descarta que las pruebas rebajen la prima de riesgo

Fernández Ordóñez ha decartado que la publicación de las pruebas de resistencia pueda ayudar a rebajar la prima de riesgo. "Lo importante es resolver el problema de Grecia", ha dicho.

Cree que se ha puesto de manifiesto la incapacidad de Europa para dar una solución a un problema "de un país que pesa el 2% en la zona euro", ha proseguido el gobernador, quien ha pedido a los responsables europeos que se sienten y den una solución.

"Europa no funciona y mientras no resolvamos eso vamos a tener ese problema", ha insistido el gobernador, para quien la prima de riesgo no bajará "hasta que Europa deje de lado los populismos".