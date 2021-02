La ruptura de Francisco Álvarez Cascos con el PP y su vuelta a la política con Foro Asrturias han revolucionado por completo las apuestas y los planteamientos electorales de cara a las próximas elecciones autonómicas del 22-M. Además, el camino para el exministro de Fomento es todavía más ancho después de que el actual presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, haya decidido no presentarse a la reelección tras 12 años en el Gobierno.

Así como los comicios de 2007 apenas afectaron a la situación política asturiana -casi se clavaron los resultados de 2003-, todo apunta a que el Gobierno del PSOE se tambalea después de 12 años -incluso con el apoyo de Izquierda Unida- y a que el PP perderá votos que habría conseguido de no concurrir Foro Asturias, aunque las encuestas indican que los populares saldrán mejor parados que hace cuatro años.

Cascos, cuyas desavenencias con el PP de Asturias le llevaron a trasladar su militancia a Madrid, abandonó en enero el PP "después de 34 años de militancia ininterrumpida" por las "descalificaciones e insultos" de sus compañeros asturianos. No fue casualidad: dos días antes, la Dirección Nacional le había rechazado y había nombrado a Isabel Pérez-Espinosa como cabeza de lista.

Pérez Espinosa ha eludido en todo momento pronunciarse directamente sobre Álvarez Cascos y únicamente coloca como "adversario político" al PSOE. No obstante, en una entrevista en RNE a principios de abril, criticó "el personalismo que ha llevado a algunos a tomar decisiones".

El efecto Cascos

El enfado de Cascos con Génova y la apenas inexistente reacción de Mariano Rajoy desataron una oleada de críticas de los militantes populares en Asturias, que consideraron que la Dirección Nacional no había gestionado bien la elección del candidato para el principado. El 20 de enero, y tras varias semanas de especulaciones, se registró el nuevo partido Foro Asturias, que eligió a Cascos como presidente y candidato el pasado 5 de marzo.

No han faltado las voces de quienes se mostraron convencidos de que la entrada del exministro de Fomento en la ecuación repartiría los votos de la derecha y heriría de gravedad a los populares.

Antes siquiera de la creación del nuevo partido, Cascos se apresuró a decir que su vuelta a la política haría "una avería" al PSOE, pero no al PP. Hay pocas encuestas, pero una de las últimas -realizada por Sigma Dos para El Mundo en abril de 2011- apunta a una caída de los dos partidos mayoritarios que perderían más de la mitad de los votos.

Así, según el sondeo, la opción de Cascos no evitaría una nueva victoria del PSOE pero sí le arrebataría 4 escaños. El partido liderado por Cascos obtendría el 24,0% de los votos y se situaría con 12 o 13 escaños y el PP, con menos votos que Foro Asturias, tendría una horquilla entre 11 y 12 diputados.

Solo Izquierda Unida y su candidato, Jesús Iglesias, se salvarían del 'efecto Cascos' y mantendrían sus tres diputados -en 2007 obtuvieron cuatro en coalición con el Bloque por Asturias, cuyo único parlamentario decidió a mitad de legislatura cambiar al Grupo Mixto-.

Ocurra lo que ocurra el 22 de mayo, el ex secretario general del PP ha anunciado ya que no tiene pensado pactar y recientemente afirmó que Foro Asturias quiere "el apoyo de los ciudadanos, no del PP".