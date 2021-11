Los candidatos de PP y PSOE a la presidencia del Principado de Asturias, Isabel Pérez Espinosa y Javier Fernández, han intervenido en el programa informativo 'En días como hoy', que dirige y presenta Juan Ramón Lucas en Radio Nacional, y que este viernes se ha emitido en directo desde el Museo Indiano de Colombres (Asturias).

Pérez Espinosa, por su parte, ha eludido pronunciarse sobre el exsecretario general del PP, Álvarez Cascos. " Nuestro adversario político es el PSOE ", ha subrayado. No obstante, ha pedido que después del 22 de mayo "todos seamos suficientemente responsables para poner los intereses de Asturias por encima de los intereses personales". En ese sentido, ha criticado que " el personalismo ha llevado a algunos a tomar decisiones , y tendrá que sumir las consecuencias".

El gran objetivo del programa del PP es la recuperación económica y del empleo , con el apoyo de empresarios y trabajadores, puesto que en su opinión "la administración no crea empleo". En este sentido, ha propuesto reformas fiscales, laborales y energéticas para que la economía asturiana sea más internacional y competitiva. En el ámbito de las política sociales, sus prioridades son la sanidad y la educación "con calidad, universalidad y equidad".

Recorte de altos cargos y herencia económica

En cuanto a las primeras decisiones que tomaría si logra la presidencia del Principado, Pérez Espinosa ha citado un drástico recorte de altos cargos y personal de confianza ("con no nombrarlos es suficiente", ha dicho). Sobre la eficacia de este recorte el candidato socialista no tiene la misma opinión: "La disminución de cargos públicos puede tener un efecto ejemplarizante pero desde el punto de vista real no tiene unas connotaciones de disminución del gasto público que puedan ser relevantes" y ha recordado que la administración asturiana ya es "muy austera", tanto en el número de cargos como en el nivel salarial y como ejemplo ha puesto que "el presidente de Asturias es el que menos gana de los presidentes autonómicos de España".

Otra tarea pendiente para Pérez Espinosa si llega al gobierno sería "clarificar la herencia económica" que reciban del PSOE: "Desgraciadamente nos volverá a tocar arreglar una nefasta situación, como en el 96". En este sentido, Fernández ha aclarado que, si quieren "ver si hay algo debajo de las alfombras, ya le digo que no lo hay".