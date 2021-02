¿Por qué se dispara el precio del petróleo?

La revuelta popular en Libia contra el régimen de Gadafi ha traído un efecto colateral demasiado frecuente: se ha disparado el precio del petróleo y, con él, el de los combustibles. Se prevén, además, más subidas y las economías occidentales ya están tomando medidas, como ha hecho España con la polémica reducción a 110 km/h de la velocidad máxima en autopista.

Pero, ¿está justificada esta crisis de precios? ¿Hay motivos para pensar que la falta del crudo libio desbarate los mercados y nos lleve a una situación de desabastecimiento? Analizamos la situación buscando respuestas a estas preguntas. Y, de antemano, un dato: el barril estándar contiene 159 litros de petróleo sin refinar.

Así pues, a día de hoy no falta petróleo . Al contrario. Históricamente se ha hablado del famoso peak-oil , un punto de consumo calculado en los años 90 que vaticinaba que los recursos petrolíferos empezarían a decaer más o menos para nuestros días. El cálculo fracasó y actualmente es raro el año en que no se descubren yacimientos de volumen récord gracias a nuevas y mejores técnicas de exploración y extracción. Aun así, a medio-largo plazo, el petróleo se acabará. Pero no es algo inminente.

La prima del miedo ¿Por qué tan caro?

Si estamos de acuerdo en que no hay escasez de petróleo y los productores cubren las faltas, ¿por qué se dispara con tanta facilidad el precio? Federico Steinberg explica que en entra en juego "lo que denominamos prima geopolítica o de contagio, por el temor de que la inestabilidad se extienda a otros países productores de la zona".

Esta prima, que otros llaman 'de miedo’, se produce porque los compradores, ante la previsión de un rápido encarecimiento, compran grandes cantidades de crudo. La ley de la oferta y la demanda hace que suban los precios. ¿Son movimientos especulativos? Los expertos no siempre coinciden. Para Steinberg, se trata de inversiones especulativas que no cambian la tendencia pero sí la aumentan.



Este investigador recuerda que los especuladores se arriesgan: pueden comprar un lote a 115 dólares por barril y, si la situación se calma, tener que venderlo después más barato y perder dinero. Por este motivo, el término especulación no encaja del todo con lo que sucede estos días en el mercado petrolífero. Es más bien la prima de riesgo la que lleva a los operadores a comprar más de lo que necesitan hoy para no tener que pagar más mañana. Pero el movimiento tensa los precios.



Para Pedro Miras, director de Petróleo de la Comisión Nacional de la Energía, CNE, hablar de especulación es utilizar un término demasiado ambiguo. Prefiere hablar de "incertidumbre", que es lo que lleva a que se ponga en marcha esa prima de miedo, "que lleva a que los operadores sobreactúen".

Al margen de este factor psicológico, Federico Steinberg señala otros que están influyendo sobre los mercados actualmente, como la liquidez financiera y los bajos tipos de interés, que ponen mucho dinero en circulación. En años anteriores, ese dinero se iba a países emergentes, "pero ahora los inversores tienen miedo a la inflación en naciones como China y se están refugiando en el oro y las materias primas, como el petróleo". De nuevo, a más demanda, sube el precio.