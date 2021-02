Microsoft denuncia a Google ante la UE

Microsoft ha intensificado su rivalidad con Google presentando una queja formal ante la Comisión Europea en la que alega que Google impide la competencia en los sistemas búsquedas de Internet.

Es la primera vez que Microsoft, casi siempre objetivo de la acción antimonopolio en Estados Unidos y Europa, ha presentado una queja ante las autoridades reguladoras sobre las cuestiones de competencia.

En su denuncia, Microsoft afirma que Google practica un "patrón de medidas" que impiden la competencia leal, dando numerosos ejemplos de lo que cree que son actos contrarios a la competencia.

Google controla más del 90% del mercado de publicidad y búsquedas en Internet en Europa, muy por delante de rivales como el servicio Bing de Microsoft, que está luchando por abrirse camino en la cuota de mercado de Google.

Invetigación en marcha

Google ya está siendo investigado por la Comisión Europea tras las denuncias de varias pequeñas empresas. Una de ellas, Ciao, es propiedad de Microsoft.

"Lamentablemente, Google ha emprendido un modelo de comportamiento cada vez más amplio que consiste en bloquear el acceso a contenido y datos que los rivales necesitan para proporcionar resultados de búsquedas a los consumidores y para atraer a los anunciantes", explica en su blog el vicepresidente y responsable de asuntos jurídicos de Microsoft, Brad Smith.

"Entendemos que Google puede innovar, pero no se deben permitir prácticas que restrinjan a los demás y nos dejan sin poder ofrecer alternativas competitivas", afirma Smith. "Eso es lo que están haciendo ahora, y eso es lo que esperamos que se evalúe en última instancia".

“No nos sorprende, porque una de sus filiales era uno de los denunciantes originales“

El gigante de los buscadores no ha querido contrarrestar las afirmaciones de Microsoft en público, pero han señalado que no les preocupa demasiado. "No estamos sorprendidos de que Microsoft haya hecho esto, ya que una de sus filiales es uno de los denunciantes originales", indica un portavoz de Google a través de un comunicado remitido por correo electrónico a Reuters.

"Por nuestra parte, seguiremos discutiendo el caso con la Comisión Europea, y estamos encantando de explicarle a quien haga falta cómo funciona nuestro sistema de negocio", concluye.