Cooperativas, sociedades laborales, mutuas, cofradías de pescadores, fundaciones y asociaciones forman parte de la economía social, también llamada tercer sector, un motor económico que supone el 10% del PIB español con una facturación de 116.000 millones de euros en el año 2008.

En la presentación del libro Las grandes cifras de la economía social en España, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha apuntado que este ámbito económico "vive un momento dulce" ya que está a punto de aprobarse la Ley de Economía Social.

El informe, realizado por un grupo de expertos del CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), refleja que las 200.000 entidades de la economía social generan 1,2 millones de empleos directos, que sumados a los indirectos e inducidos superan los dos millones de puestos de trabajo, es decir, más del 10% de la población ocupada total.

Empresas sociales

El sector empresarial de la economía social suma 45.000 empresas que ofrecen empleo directo a 700.000 personas y facturan un montante superior a los 87.000 millones de euros. En este epígrafe destaca el grupo Mondragón, al que pertenece Eroski, la cooperativa más grande del mundo, con 33.714 puestos de trabajo, según los datos del estudio.

En España existen 152.000 asociaciones activas, con un volumen de gasto de más de 23.000 millones de euros. De estas, 27.000 operan en el ámbito de la exclusión social o de los más necesitados, con un volumen de gasto de 13.500 millones. Las fundaciones superan las 8.000 y 1.600 son de acción social.

El informe considera "entidades singulares" a la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), la Cruz Roja y Cáritas. La ONCE se financia principalmente con los ingresos del cupón y con las ventas de las empresas de su grupo que suponen 2.100 millones anuales. El grupo ONCE genera 50.000 empleos directos y 70.000 indirectos.