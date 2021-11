Álex de la Iglesia se reúne hoy con el resto de miembros de la Academia de Cine tras el anuncio de su dimisión como presidente de la institución. El cineasta ya dejó claro a través de Twitter lo que le llevó a tomar esta decisión, la ley Sinde: "Comencé un diálogo con las partes afectadas. Busqué puntos en común y los encontré. Busqué propuestas y se me ofrecieron, y los hice llegar al gobierno y a la oposición, como era mi deber".

"El resultado de esos acercamientos me hizo cambiar de opinión acerca de la ley, y la redacción final del texto no me resultó satisfactoria, y así lo expresé. Sin embargo, considero que yo no puedo imponer mi forma de ver las cosas al resto de los compañeros de la profesión, y pido disculpas por ello", aseguraba.