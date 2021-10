El Tesoro ha adjudicado 3.182 millones de euros en letras a tres y seis meses y ha subido el interés de ambas denominaciones hasta el 0,974% en las primeras y al 1,298% en las segundas, según los datos del Banco de España, que ha actuado de agente.

En la anterior subasta de estas denominaciones, que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, el Tesoro adjudicó 2.979,58 millones de euros con intereses marginales del 0,708% para las letras a tres meses y del 1,218% para las de seis, y también entonces tuvo que subir su rentabilidad.

El objetivo de emisión para la puja de este martes oscilaba entre 3.000 y 4.000 millones de euros, con lo que el total adjudicado apenas supera el importe mínimo previsto. Las entidades solicitaron 4.691 millones en letras a tres meses y 3.093 millones en letras a seis meses.

La de hoy ha sido la última subasta de octubre, un mes en el que se han adjudicado más de 16.600 millones de euros en bonos, letras y obligaciones. El resultado de las pujas celebradas este mes ha sido desigual, ya que en la primera de ellas, de bonos a tres años, el Estado tuvo que subir el interés marginal respecto a la anterior subasta.

Posteriormente, en las subastas de letras y obligaciones celebradas la tercera semana de octubre sí se logró rebajar la rentabilidad, que ha vuelto a repuntar este martes.

Lo peor ha pasado

La mayoría de los analistas y expertos considera que, en el caso de España, lo peor de la crisis de deuda ha pasado ya, aunque aún es pronto para darla completamente por cerrada y la recuperación total de la confianza dependerá de la evolución del ciclo económico y de la velocidad de la reactivación de la economía.

Lo cierto es que el resultado de la subasta no parece haber tenido un efecto negativo en la prima de riesgo país, que se mide en el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán del mismo plazo, que no sólo no ha repuntado sino que se ha reducido.

En la apertura del mercado de deuda la distancia entre la deuda española y la alemana era de 161 puntos básicos, que se reducían hasta 155 poco después de celebrarse la puja.