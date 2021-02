El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha explicado que la Agencia Tributaria (AEAT) ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza que hasta el pasado mes de mayo permanecían ocultas al fisco.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, ha detallado que a un total de 659 contribuyentes (dos personas jurídicas y el resto físicas) les fue enviado un primer requerimiento en el mes de junio para que presentaran las declaraciones complementarias necesarias para regularizar su situación con la Hacienda pública.

Añade que se han abierto procesos de inspección a aquellos contribuyentes que no han respondido al requerimiento o que no han dado una "respuesta satisfactoria", aunque no ha precisado cuántos son.

Asimismo, asegura que es imposible calcular que importe ingresará la AEAT por las sanciones que se puedan derivar de esas inspecciones ni por las que pueda imponer un juez en un eventual proceso judicial.

Mayor operación contra el fraude fiscal Según Ocaña, ésta es la operación contra el fraude fiscal "más grande de toda la historia del país" y considera que la cantidad regularizada voluntariamente es "muy importante", en respuesta a las críticas de la diputada del PP Ana Madrazo por el procedimiento de actuación elegido. Ocaña asegura que no se ha renunciado a ninguna vía de actuación y explica que si se optó por los requerimientos fue para evitar la prescripción del fraude, ya que la información recibida de las autoridades francesas se refería a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el primero de los cuales prescribía el 30 junio. Al notificar los requerimientos se interrumpió el plazo de prescripción y se ganó tiempo para el resto de actuaciones, afirma, al tiempo en que insiste en que no ha habido "ni perdón ni trato de favor" para ningún contribuyente.