La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha señalado que la reunión convocada con los sindicatos CC.OO. y UGT para hablar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, era una cita en la que no se había precisado una fecha concreta.

Después de que las organizaciones sindicales hayan tildado el ofrecimiento del Gobierno de "tomadura de pelo", la titular de Economía ha contestado que lo que había sobre la mesa era un ofrecimiento de reunión sin fecha fijada por lo que ha dicho "no voy a polemizar con los sindicatos".

"No hay una convocatoria para mañana, hay un ofrecimiento de reunirnos cuando ellos deseen, pero si quieren hacerlo antes de llevar los presupuestos al Congreso, tendrá que ser mañana porque no parece razonable reunirnos el día de la huelga", ha apuntado Salgado.

Aún así, la vicepresidenta económica ha dejado la puerta abierta a una posible reunión. "Por supuesto, eso no quiere decir que no estemos dispuestos a reunirnos cualquier otro día, siempre que ellos quieran", ha señalado.

En una rueda de prensa con las plataformas y organizaciones de cooperación y solidaridad que apoyan la huelga, Toxo ha asegurado que con su negativa a la reunión, no han plantado al Gobierno, sino que ha sido éste, con su política, el que ha dado "el plantón" a las organizaciones de los trabajadores.

" Si su oferta , entre otras, incluye negociar las pensiones tras la huelga general cuando ya ha anunciado su recorte o los Presupuestos para 2011 cuando ya los ha aprobado, no estamos dispuestos a aceptarla ", han asegurado los sindicatos.

"No vamos a atender a esta maniobra de manipulación. Si el Gobierno quiere recuperar la credibilidad sólo tiene un camino rectificar su política económica y social y retirar la reforma laboral", han indicado en un comunicado conjunt.

"No ha habido ni información ni consulta previa en ninguno de los contenidos de los Presupuestos, incluso en temas en los que sí están obligados a informar y consultar por ley, como el Iprem", han recalcado.

Además, los sindicatos han añadido que no van a participar del juego de que se aprueben primero en el Consejo de Ministros distintas propuestas económicas y sociales y después se cuenten a los agentes sociales cuando ya no hay vuelta atrás, han añadido.

"No participaremos en el juego"

"Una inocentada"

Por todo ello, CC.OO. y UGT consideran que esta convocatoria es una "absoluta tomadura de pelo", y alegan que "parece como si el Ejecutivo hubiera trasladado el día de los Santos Inocentes del 28 de diciembre al 28 de septiembre de 2010".

"Queremos reiterar que los Presupuestos para 2011 son regresivos, no propician en absoluto la recuperación económica y del empleo, e incluyen distintas medidas de maquillaje fiscal que no convencen a nadie, y que además no consiguen un reparto más justo y eficiente de los esfuerzos para salir de la crisis", han añadido.