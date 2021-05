El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha querido poner fecha a una posible retirada de las tropas en Afganistán y ha dejado claro que "seguiremos allí mientras sea necesario y exista un problema de seguridad".

Este ha sido el principal mensaje que el jefe del Ejecutivo ha querido lanzar en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido en un pleno monográfico sobre Afganistán en el que ha anunciado la detención de cuatro implicados en el asesinato del capitán, el aférez y el intérprete de las Fuerzas Armadas españolas ocurrido el 25 de agosto en la base española de Qala i Naw, en Afganistán.

"Permanecen detenidos y estamos trabajando para que se haga justicia", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, en su primera comparecencia sobre la misión de España en el país afgano en cinco años.

Zapatero cree que la misión militar "no está perdida, se puede ganar", porque la insurgencia "pierde posiciones cada día y las va a perder más". Pero se niega a establecer un calendario de retirada, tal y como han pedido IU, ERC, BNG y NaBai, porque sería "algo prematuro".

Es una tarea "difícil, complicada", pero se conseguirá si los socios de la comunidad internacional "mantenemos la determinación y la firmeza necesarias", ha asegurado.

“Duran i Lleida: No disfrace la realidad“

En la misma línea del PP, CiU también ha criticado que el Gobierno pretenda "disfrazar la realidad ". "España es el único país que no admite que en Afganistán hay una guerra", ha señalado su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, que apoya la presencia de las tropas y ha suscrito "punto por punto" la comparecencia del presidente.

Rajoy ha evidenciado que pese a la comparecencia de Zapatero sigue sin tener claro cuáles son los motivos de la misión, y aunque no ha pedido "una total transparencia", pues hay materias estratégicas que requieren "secreto", ha demandado "una explicación clara del por qué y el para qué" del despliegue.

No le han valido las explicaciones al líder del PP, quien ha recordado que hasta hace pocos meses, el jefe del Gobierno, pese a los ya 60 ataques contabilizados de los talibanes contra el contingente español, no daba más explicación que la de la "labor humanitaria", "y hoy -ha continuado- se sigue sin saber por boca del presidente qué es lo que ocurre allí".

Ha acusado al presidente de "no llamar a las cosas por su nombre"y de escudarse en una "supuesta labor humanitaria cuando todo el mundo fuera de España tiene claro que en Afganistán hay un escenario de guerra".

A su juicio, no son buenas las diferencias ideológicas y políticas en materias relacionadas con la seguridad, la defensa y el terrorismo. Ha centrado sus críticas en la desinformación que, en su opinión, existe sobre la situación y el conflicto en el país afgano entre la sociedad española

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sido claro al subir al estrado: "No espere de mi críticas sobre la presencia de nuestros soldados en Afganistán".

PP y CiU critican que no se reconozca el escenario de guerra

IU, ERC, BNG y NaBai exigen un calendario de retirada

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido un calendario de retirada de las tropas porque la situación en Afganistán es "insostenible". ¿Hasta cuándo?, señor Zapatero", ha preguntado al presidente, para continuar: "En el país somos vistos como beligerantes", ha aseverado.

“Llamazares: En Afganistán nos consideran beligerantes“

Ha afirmado que en Afganistán no han encontrado a Ben Laden y ha señalado que "la presencia de las tropas internacionales allí alimenta la guerra, a los talibanes y a Al Qaeda". A juicio de IU, los ciudadanos no apoyan la presencia de efectivos españoles en Afganistán y no se puede soportar más la pérdida de vidas inocentes.

ERC y BNG también reclaman un repliegue de las tropas. El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha reclamado un "replanteamiento" de la misión militar porque, a la vista del "fracaso" en el intento de pacificar y democratizar el país, ya no hay razones "suficientes" para la presencia de tropas españolas.

El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, ha reclamado al presidente del Gobierno de "inmediato un calendario de retirada rápida, ordenada y segura" de las tropas españolas, tesis a la que se sumó también la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos.