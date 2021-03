La mujer de 43 años condenada a morir lapidada por adulterio, Sakiné Mohamadi Ashtiani, ha aparecido esta madrugada en '20.30', un programa de la televisión iraní, en el que ha confesado su crimen y ha arremetido contra Mohammed Mostafei, su abogado.

Con voz temblorosa, que suponemos sea la suya, y cubierta por completo, ha confirmado abiertamente haber tenido una relación extramarital con el primo de su marido.

"El me dijo: 'matemos a tu marido', pero nunca pensé que fuese verdad. Pensé que estaba bromeando", ha comentado Astiani. "Después descubrí que matar era su profesión".

En el reportaje también se ha confirmado la implicación de Ashtani en el asesinato de su marido, inyectándole un anestésico antes de que su primo le electrocutara en el cuello.

De momento, lo único que se conoce es que mientras Ashtiani ha sido condenada a muerte, su primo puede que no haya sido ni arrestado.

Además, en su intervención, ha acusado a su abogado de haber difundido internacionalmente su caso y mentir en su nombre.

"Yo le digo a Mostafaei: ¿Por qué dañas mi reputación? No todos mis familiares sabían que estaba en la cárcel. ¿Por qué me has hecho esto?", ha afirmado la mujer iraní.