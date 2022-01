¡Actúa, no dejes que te tiren piedras!

La lapidación no es tan sólo uno de los fotogramas que más se han grabado en la retina de aquellos que han visto la popular película de los Monty Phyton La vida de Bryan. Es mucho más.

Es una de las prácticas más antiguas del ser humano, y a pesar de su crueldad, hay países que la siguen llevando a cabo.

Una "tradición" que aparece reflejada en la sharia (ley islámica), aunque eso no es un hecho justificado.

En concreto, las últimas noticias sobre lapidación nos llevan a Irán, uno de los países que más lo practican para castigar el adulterio de sus ciudadanos (tanto hombres como mujeres). "La lapidación también se puede conmutar por cualquier otra tortura, como por ejemplo el ahorcamiento", ha explicado a RTVE.es Alfred Cerdán, el responsable de Amnistía Internacional (AI) en el trabajo sobre la pena de muerte.

En este caso, la iraní de 43 años, Sakineh Mohammadi Ashtiani, fue condenada por mantener relaciones ilícitas con dos hombres, supuestamente antes de la muerte de su marido. Después de que el código penal iraní la castigara bajo pena de prisión y flagelación, puede ser lapidada en cualquier momento si así lo decide su sistema judicial (a no ser que la comunidad internacional consiga evitarlo).

Aunque estos países estén a miles de kilómetros de España no significa que no podamos hacer nada para intentar solucionar esta injusticia social . Desde AI se busca el apoyo de la ciudadanía, y además de una manera muy sencilla.

Al menos 4 países reconocen ejercer lapidaciones

El país de los ayatolás es el primero que nos viene a la mente cuando hablamos sobre lapidación, pero no el único. Nigeria, Somalia, e Indonesia (en concreto la provincia de Aceh) permiten este tipo de actos, aunque no siempre tienen un carácter público. Por eso no se puede contabilizar el número exacto de prácticas de los últimos años.

En Irán, por ejemplo, se conocen desde 2002, al menos, 5 hombres y una mujer, y subrayamos 'al menos' ya que se sabe que se han llevado a cabo, por lo menos, dos lapidaciones más en secreto.

Cifras que aunque sean alarmantes se consiguen reducir con el paso del tiempo. Además, tal y como ha comentado Alfred Cerdán, la tendencia global es abolicionista, por lo que llegará un día en el que dejemos de ver imágenes sobre esta pena máxima.

"Hay que destacar el año 2009 ya que fue el único en el que no hubo ninguna ejecución en Europa".