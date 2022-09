El suministro de gas a Lituania y al enclave ruso de Kaliningrado a través de Bielorrusia ha caído un 30%. Así lo ha comunicado este miércoles la compañía lituana de gas (Lietuvos Dujos).

La noticia llega tras conocer que el consorcio ruso Gazprom ha reducido hasta un total del 60% los suministros de gas a Bielorrusia por deudas

"Bielorrusia no da pasos para saldar su deuda, por lo que a partir de este miércoles el suministro queda reducido en un 60%", ha declarado el jefe de Gazprom, Alexéi Miller.

Gazprom, que reclama a Bielorrusia el pago de casi 200 de millones de dólares por anteriores entregas de gas, inició el lunes un recorte gradual de los suministros que prevé llegar hasta el 85%, cantidad que declara proporcional a la deuda.

Minsk reclama 260 millones de dólares

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó por su parte la víspera que había ordenado cerrar el paso de gas ruso por el territorio de su país hasta que Gazprom no abone sus propias deudas con Bielorrusia.

Lukashenko subraya que Gazprom reclama pagos por casi 200 millones de dólares, cuando el propio consorcio debe a Minsk 260 millones de dólares por el tránsito de carburante a Europa.

El gigante energético ruso recortó el lunes las entregas de gas a Bielorrusia en un 15%, el martes en otro tanto, y el miércoles en otro 30%. Gazprom reconoce que tiene con Bielorrusia una deuda por el tránsito a Europa comparable con la del país vecino, pero sostiene que no puede abonarla, porque el Gobierno de Minsk no la formaliza, y asegura que este pago no supone ningún problema.

Antes de iniciar el recorte de los suministros, Gazprom rechazó las propuestas de Bielorrusia de anular mutuamente las deudas, así como la oferta de Minsk de cubrir su endeudamiento con equipos y mercancías.

Por el territorio de Bielorrusia transita cerca del 20% del gas que Rusia exporta a Europa, donde debido a la crisis y por estar en verano la mayoría de los países han reducido considerablemente el consumo.