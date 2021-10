La Comisión Europea ha situado a España en el grupo de países de la Unión Europea con mayores riesgos fiscales y macrofinancieros, junto con Grecia, Portugal, Rumanía, Irlanda y Reino Unido. Por esa razón, Bruselas pide a estos Estados miembros que aceleren la consolidación presupuestaria con medidas de recorte del gasto y que eviten en la medida de lo posible subidas de impuestos que deterioren su competitividad.

En su informe anual sobre finanzas públicas hecho público este miércoles, el Ejecutivo comunitario clasifica a los países de la UE de acuerdo con su riesgo fiscal (es decir, en función de los posibles problemas que encontrarán para refinanciar su deuda) y con su riesgo macrofinanciero, basado en indicadores como el déficit por cuenta corriente, el crédito al sector privado, la competitividad o el peso de la construcción.

España forma parte de un grupo de países que combinan una gran vulnerabilidad a nivel fiscal con otra a nivel macrofinanciero. Los Estados con problemas de competitividad, según la Comisión, "están sujetos a presiones inflacionistas, tipos de interés real relativamente altos y un bajo crecimiento nominal del PIB". Por ello, "la consolidación fiscal y la reducción de la deuda es particularmente exigente en este contexto", señala el informe.

Sobreestimación de ingresos

Pero según el análisis del Ejecutivo comunitario, "el 75% del incremento de los ingresos fiscales entre 1995 y 2006 era de naturaleza temporal" y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha provocado "una reducción permanente de las elasticidades fiscales".

Por ello, la Comisión considera que España ha "sobreestimado sus ingresos estructurales" y no ha evaluado correctamente su posición fiscal. "La aplicación de recortes fiscales no financiados y el aumento de ingresos durante el período 1995-2007, especialmente aquellos más difíciles de revertir en malos momentos, parece no haber tenido en cuenta" el carácter transitorio del aumento de ingresos.

Bruselas denuncia además que "la política fiscal puede haber contribuido también a aumentar el endeudamiento de los hogares y a inflar la enorme burbuja inmobiliaria en España". "El tratamiento fiscal de la vivienda en España favoreció la compra de viviendas a expensas de otras inversiones alternativas", afirma el estudio. Medidas como la deducción por compra constituyeron un "incentivo positivo" en detrimento del alquiler.