El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha puesto un notable, un siete, a la "voluntad de acuerdo por parte de las centrales sindicales" en el diálogo sobre la reforma laboral que esta tarde aborda su última reunión.

Entrevistado en Radio Nacional, Méndez ha apuntado que la voluntad de las organizaciones sindicales puede ser de siete, pero que "ese número se mueve desde tres ámbitos a la vez", en referencia a que la patronal y el Gobierno también cuentan, y puede "bajar o subir".

El líder sindical afirma que este miércoles es "un día decisivo, pero no definitivo" para la reforma laboral y advierte a la CEOE de que no puede pretender "un vuelco total en las relaciones laborales".

Insiste en que los empresarios tienen "una capacidad muy amplia para contratar y despedir" en España aunque el trabajador cuente con la garantía judicial y subraya que "no podemos pasar a que ese poder sea discreccional y sin límites legales para el empresario".

En su opinión, "España necesita confianza, no resignación " y considera que si el Gobierno sigue reaccionando "empujado por los mercados financieros" eso nos puede llevar a "una crisis económica muy prolongada en el tiempo".

Méndez ha abogado por una reforma laboral " pactada, asumible y equilibrada " aunque asume que los trabajadores tendrán que hacer "esfuerzos" y los sindicatos "plantear ciertas cesiones" lo que no "sería plato de gusto" pero en caso contrario pone en duda la eficacia de las medidas.

Una reforma impuesta "no funciona"

Malestar social

Acerca del paro en el sector público de este martes, que tuvo un seguimiento del 75% según los sindicatos y del 11,85% según el Gobierno, Méndez dijo que era "absolutamente previsible" la "guerra de cifras".

El líder sindical indicó que las movilizaciones de ayer se convocaron por "dignidad" e instó al Gobierno a no refugiarse en las cifras y a no llegar a la conclusión de que no hay malestar o de que los empleados públicos aceptan los recortes salariales.

"Confundir la guerra de cifras con que no existe un malestar sería un error muy profundo; y yo creo que hoy es un día en el que se pueden cometer errores y, sobre todo, los puede cometer el Gobierno", asegura Méndez.