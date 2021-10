Los sindicatos CGT y CC.OO. han convocado a los trabajadores de Renfe a realizar un paro de 24 horas que ha comenzado a las 00.00 horas de este viernes en protesta por el acuerdo de desarrollo profesional firmado por la compañía ferroviaria y el resto de sindicatos con representación en la empresa y que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Este acuerdo que fue firmado por el Comité General de la Empresa y la Dirección de Renfe, y que tiene carácter de convenio colectivo, no satisface a los representantes de los trabajadores de los sindicatos convocantes.

La Dirección de Renfe y el Comité General de Empresa ratificaron el pasado 29 de marzo ese documento que afecta a todos los colectivos profesionales, y que según la empresa aporta una mayor flexibilidad y orientación al mercado.

Renfe recurre a la Audiencia Nacional

Renfe ha instado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la ilegalidad de la jornada de huelga. La operadora asegura que no se puede convocar un paro en contra de un acuerdo que tiene rango de convenio colectivo.

Asimismo, la compañía que preside Teófilo Serrano denuncia que las dos centrales convocantes han provocado ya medio centenar de jornadas de paro en uno periodo de 180 días (equivalente a seis meses) en el último año.

Con la convocatoria de paro, CC.OO. y CGT buscan mostrar su rechazo al nuevo acuerdo de desarrollo profesional, al considerar que no garantiza el empleo y que no es equitativo, dado que no afecta a toda la plantilla y no fomenta la promoción profesional.

Por su lado, Renfe defiende que el acuerdo tiene como objetivo "racionalizar y mejorar los actuales sistemas de productividad, imprescindibles para garantizar el futuro sostenible de la empresa sobre todo en la actual coyuntura de crisis".