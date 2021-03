El Parlamento griego ha aprobado este jueves por mayoría absoluta el plan de austeridad elaborado por el Gobierno de Atenas para cumplir las exigencias de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y así poder recibir sus préstamos por valor de 110.000 millones de euros.

A favor del proyecto de ley han votado 172 diputados -los socialistas y la extrema derecha-, mientras que los 121 parlamentarios de la oposición conservadora, del Partido Comunista y de la izquierda radical se han pronunciado en contra. Además ha habido cuatro ausencias y tres abstenciones, correspondientes a tres diputados socialistas que, posteriormente, han sido expulsados del partido.

En la calle, pulso al Parlamento

Mientras se realizaba el debate y la votación, fuera del edificio cerca de 20.000 personas se han concentrado para protestar por segundo día consecutivo contra las medidas aprobadas.

Un cordón de seguridad ha protegido la sede de la Asamblea, manteniendo un tenso pulso con los manifestantes. La muchedumbre ha gritado contra el Gobierno socialista y ha pedido la salida del país de los representantes de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). En las pancartas que llevaban se leía: "No he robado. No pago".

Los agentes han realizado varias cargas contra los manifestantes pasadas las ocho de la tarde del jueves, para alejarlos del Parlamento.

Miles de personas se han dispersado por el centro de la capital griega, donde continúan las carreras y lanzamientos de gases lacrimógenos. Algunos violentos han quemado papeleras y contenedores a su paso. Por el momento no se ha informado de que haya producido heridos.

Las imágenes de estos disturbios han causado una devacle en Wall Street, cuyo principal índice, el Dow Jones, ha llegado a caer más de un 9%. Después ha remontado con rapidez y ha cerrado con un retroceso del 3,20%.