La petrolera Repsol invertirá 28.500 millones de euros entre este año y 2014, de los que 9.400 millones, el 33%, se destinarán a exploración y desarrollo de sus últimos descubrimientos de petróleo y gas. Esa estrategia, según su presidente, Antonio Brufau, permitirá a la compañía "crecer a doble dígito en todas sus variables".

Brufau ha realizado estas declaraciones al mismo tiempo que se publicaban los resultados del primer trimestre de este año, cuando Repsol obtuvo un beneficio neto de 688 millones de euros, el 30% más que en el mismo período de 2009, gracias a la recuperación de los precios del petróleo y el gas, y a pesar del empeoramiento de los márgenes de refino.

Desdramatiza la rebaja de nota de España

Durante una rueda de prensa posterior a la presentación del nuevo plan de inversión, Antonio Brufau ha asegurado que las agencias de calificación "a veces también se equivocan", como pasó con Lehman Brothers, Enron o las hipotecas basura, a lo que ha añadido que aunque la rebaja de la nota de la deuda española "no es buena señal", hay que "desdramatizarla".

Así, el presidente de la petrolera española se suma al coro de voces que restan importancia a la revisión a la baja de la solvencia de nuestro país decidida el miércoles por Standard& Poor's.

Brufau ha recordado que la rebaja se basa en la opinión de un analista que normalmente no contrasta con el analizado, cuyas opiniones no son aceptadas por las agencias. "A mí esto no me debería quitar el sueño", ha señalado y, por lo visto por su comportamiento, los mercados financieros "no están demostrando que se hayan alarmado más que los medios de comunicación o que la sociedad en general".

No obstante, el máximo responsable de la compañía petrolera ha destacado que la rebaja es "importante", porque refleja un estado de ánimo en relación a una zona económica como pueden ser España, Portugal o Grecia. En este aspecto, Brufau ha recalcado que España tiene unas "fortalezas" que no tienen nada que ver con Grecia y poco que ver con Portugal, "y eso se está demostrando cada día".

"No es buena señal que alguien crea que tiene que alertar al mercado" sobre España, ha concluido el presidente de Respol, quien opina que sería bueno que existieran más agencias de calificación para que hubiera más competencia en el sector.