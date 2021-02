Pese a la presión de los mercados y a la sensación de que el país está abocado a un rescate financiero, Grecia ha defendido los progresos de su ajuste fiscal y ha señalado que abril era el mes más difícil para sus cuentas, por lo que espera reducir a medio plazo sus tipos de interés.

"Abril era el mes más difícil en términos de vencimiento de deuda, teníamos que hacer frente a pagos de unos 12.000 millones de euros, pero hemos encontrado financiación", ha asegurado el ministro griego de Finanzas, Giorgios Papaconstantinou, tras la reunión informal del Ecofin que se celebra este fin de semana en Madrid.

Con todo, Papaconstantinou ha admitido que "mayo es el segundo mes más difícil", avanzando que el Estado heleno deberá afrontar pagos por más de 10.000 millones de euros, especialmente en la segunda quincena.

“Hemos tenido que pagar un elevado interés, pero no hay falta de demanda“

"Hasta ahora no ha habido ningún problema con la deuda griega; hemos tenido que pagar un elevado interés, pero no hay falta de demanda", ha destacado Papaconstantinou, que se ha mostrado convencido de que, a medio plazo, Grecia no tendrá que afrontar tasas de interés tan elevadas como las que soporta actualmente, superiores al 7% para sus bonos a 10 años.

Ajuste encarrilado El titular de Finanzas, que durante la reunión informal del Eurogrupo del viernes informó a sus colegas de la zona euro sobre los avances en el plan de estabilidad y en el programa de crecimiento, ha afirmado que el ajuste presupuestario está "encarrilado", resaltando que "ha habido una reducción del 40% en el déficit del primer trimestre". “El programa está empezando a dar frutos, es una buena noticia para los mercados“ En este sentido, ha reiterado que, a pesar de la sensación que transmiten los mercados financieros, la situación griega "no se ha deteriorado, ha mejorado". "El programa de estabilidad está empezando a dar frutos, es una buena noticia para los ciudadanos griegos, pero también para los mercados", ha dicho. "Las medidas que hemos anunciado representan [un ahorro] del 6,4% del PIB, más que suficiente para reducir el déficit en cuatro puntos [del 12,7% del PIB al 8,7%] como nos hemos planteado", ha comentado. Asimismo, Papaconstantinou ha recalcado que "nadie nos ha dicho que tengamos que tomar medidas adicionales, porque hemos tomado medidas que van más allá de los objetivos fijados" de reducción del déficit, a pesar de que, al tratarse de un plan plurianual, "algunas medidas deberán explicitarse".