El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene DVD con el contenido del sumario del "caso Gürtel" preparados para entregar a las partes si persisten los problemas técnicos que ha generado el servidor habilitado para que los abogados pudieran acceder telemáticamente a los 50.000 folios que hasta ahora permanecían bajo secreto.

Fuentes del Tribunal han explicado que estos DVD habían sido preparados en los últimos días en previsión de que pudieran surgir problemas como los que están ocurriendo este martes.

Así, según ha adelantado Radio Nacional uno de los abogados, Roberto Granizo, ha acudido a la sede del TSJM para denunciar que no funciona la clave de acceso, que es la misma para todas las partes. Al parecer, se les había facilitado una clave errónea, en donde se había confundido la letra L con la I.

Granizo ha explicado que acudía al TSJM en nombre de todos los procuradores de las partes personadas en la causa para pedir que se busque una solución a estos problemas técnicos.

Por su parte, el procurador José Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, en representación de las acusaciones populares, también se ha personado en la sede del TSJM para para poner en conocimiento de la secretaría técnica los problemas que estaban teniendo. En su caso, el error se basaba en la confusión entre las mayúsculas y las minúsculas de las claves facilitadas por el tribunal. Tras obtener los nuevos códigos, ambos esperaban poder tener acceso al sumario a lo largo de esta mañana.

No obstante, a los procuradores y abogados que se han desplazado hasta la sede del TSJM, la Secretaría de la Sala Civil y Penal del tribunal les ha facilitado una nueva clave.



Sin embargo, pese a que la nueva clave ya permite a las acusaciones acceder al sumario "colgado" en la página web, las fuentes consultadas han asegurado que la descarga de los documentos está presentando complicaciones dado el ingente volumen de las actuaciones.

Este problema de descarga también ha afectado a algunas de las defensas, que sí han podido activar las claves a las nueve de la mañana aunque se han encontrado con dificultades para acceder a los 50.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto.

Fuentes del TSJM citadas por Europa Press señalan que el servidor, como medio material, depende de la Comunidad de Madrid, en concreto, del departamento de informática, más conocido como ICM. Sin embargo, desde este organismo señalaron que el servidor funciona correctamente y no está bloqueado.

Con 24 horas de retraso

El levantamiento del secreto del "caso Gürtel", que el juez Antonio Pedreira había anunciado para ayer, ya se tuvo que retrasar 24 horas debido a que aún no estaba listo el sistema a través del cual los abogados podrán acceder al sumario.

Según informa Radio Nacional, sólo los cuatro abogados de la acusación particular está obligados a acudir a la sede del TSJM a por las claves. El resto de las partes accederán a las contraseñas a través del Colegio de Procuradores, que las tenía embargadas desde ayer.

En privado, algunos dirigentes consultados por Efe consideran que en el sumario no habrá implicaciones de gravedad de ningún alto cargo, si bien no ocultan su inquietud por lo que guarde relación con una supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana o con el papel del ex tesorero Luis Bárcenas.