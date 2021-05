El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido retrasar un día el levantamiento del sumario, que estará disponible a partir de este martes a las 09.00 horas en un servidor accesible para las partes mediante contraseñas electrónicas, según informa Cristina Ónega.

El magistrado ha tomado esta decisión ante el "ingente volumen de información", según reza en su providencia de dos folios. Recordemos que está previsto que se levante el secreto sumarial de unos 50.000 folios sobre esta trama de corrupción que afecta a varios cargos del Partido Popular.

El magistrado, que pretende garantizar así los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, cita para mañana a los procuradores de los abogados al objeto de recoger un sobre que contendrá la identificación de la dirección de la página web y sus credenciales para el acceso a dicho portal y a la información relativa a las presentes diligencias.

Igualmente, se proporcionará al Ilustre Colegio de Procuradores, en sobre cerrado, credencial -usuario de lector y contraseña- para el acceso al citado portal, con indicación de los requisitos técnicos necesarios para su utilización.

Según han confirmado fuentes del TSJM a RTVE.es, a partir de las 00.00 horas -momento en el que empieza el día natural- estará accesible para las partes la página web habilitada por la Comunidad de Madrid para que el juez Pedreira cuelgue el sumario. Sin embargo, en su auto de providencia el magistrado ordena que no sea hasta las 09.00 horas cuando se faciliten las claves a los procuradores.

Según informa Servimedia, ya se están suministrando las claves para que los cerca de 70 imputados, la Fiscalía y las demás partes personadas puedan acceder al portal en el que se colgar digitalmente el sumario de la trama de corrupción. En concreto, el tribunal está enviando al Colegio de Procuradores varios sobre cerrados con las claves necesarias para poder acceder a través del portal al contenido del sumario. Los procuradores de los imputados podrán recoger hoy mismo los citados sobres.

Por su parte, Radio Nacional informa de que el juez ya ha ordenado cargar varios tomos del sumario en el servidor.

Según informa Europa Press, fuentes jurídicas han informado de que el levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez para obtener datos sobre cuentas bancarias a un total de diez países, entre los que se incluyen Suiza, Mónaco, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá.

No incluirá las comisiones rogatorias

Declaraciones de Correa, Crespo y Sánchez

La parte del sumario que las partes podrán conocer ahora contiene, entre otras cosas, las actas de las declaraciones que Correa, Crespo y Sánchez prestaron ante Pedreira, que les interrogó nada más asumir la causa después de que Garzón se inhibiera en su favor.

Se sabrá así si en las más de tres horas que Correa permaneció en el despacho del magistrado el 30 de abril del año pasado aportó o no datos nuevos acerca del funcionamiento de la trama.

01.19 min En el caso Gürtel, los 17 mil folios sobre los que se ha levantado el secreto de sumario siguen aportando información sobre la forma de actuar de la red supuestamente liderada por Francisco Correa. Además de las grabaciones telefónicas, los registros dan pistas de la cantidad de dinero, que , presuntamente, manejaba ese entramado empresarial.

El instructor interrogó semanas después a Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama y que según informaron en su día fuentes del TSJM colaboró "estrechamente" con la investigación de los hechos.

Quienes no han aportado ningún dato a los investigadores han sido los cargos institucionales del PP imputados, porque tanto los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -que siguen en la Asamblea de Madrid como no adscritos- como los alcaldes o ex regidores de localidades como Boadilla del Monte o Arganda del Rey se negaron a declarar.