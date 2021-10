El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, abrió este miércoles la puerta a la congelación salarial de los funcionarios, y este jueves la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se han encargado de cerrarla.

Chaves ha sido el primero en hacerlo. En una entrevista de En Días Como Hoy de RNE, ha asegurado que "el Gobierno es muy respetuoso con los acuerdos y con el cumplimiento de los mismos" y que "cumplirá" el que firmó con los sindicatos sobre los sueldos de funcionarios para los próximos tres años.

Luego ha sido Elena Salgado la que ha incidido en el mensaje tras la primera reunión del Gobierno con los partidos para buscar pactos contra la crisis. La vicepresidenta seguna ha subrayado que el acuerdo de la función pública se va a respetar "absolutamente y al 100%".

El objetivo de reducir un descenso del 4% de los 120.000 millones de euros del capítulo de gastos de personal se reducira por la "vía de la oferta pública de empleo".

La vicepresidenta ha incidido en que esa reducción que se refiere a ese capítulo no afectará a las retribuciones de los empleados públicos, ya que lo que se tendrá en cuenta es la oferta de empleo público de cada año.

Este pacto con los sindicatos, que afecta a 2,6 millones de funcionarios en toda España , también fijaba una tasa de reposición de la oferta pública de empleo no superior al 15%. Es decir de cada cien funcionarios que se jubilen, sólo se convocarán oposiciones para 15 plazas.

Chaves ya había adelantado en RNE que la vía iba a ser la "contención de la oferta pública de empleo ". Es decir, convocando menos plazas de funcionarios y no reponiendo todas las que vayan quedando vacantes por las jubilaciones.

En este sentido, ha indicado que si no se cubren las próximas jubilaciones, la reducción sería del 7%, un porcentaje muy superior al objetivo del 4%. Salgado ha asegurado que ello es consecuencia del proceso de racionalización de la administración pública, que supone un esfuerzo en eficiencia y austeridad, y ha añadido que las ofertas públicas de empleo de los últimos años pueden ser más reducidas, hasta conseguir una tasa de reposición baja

Si no se cubre las jubilaciones, se reducirá un 7%

Chaves ha añadido este jueves que la reducción del déficit hasta el 3% del PIB para 2013 no es sólo una tarea del Gobierno central , sino de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El propio Ocaña aseguró que se comenzaría por no cubrir las bajas ni las jubilaciones.

Para cumplir este objetivo, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, aseguró este miércoles que "no es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos [el Acuerdo para la Función Pública] para hacerlos coherentes el objetivo marcado por el Gobierno" en el marco de la negociación con los sindicatos para 2011 y 2012.

Chaves ha afirmado que al PP "nunca le han gustado los pactos", con la excepción del que alcanzó con el PSOE sobre terrorismo. Esta reticencia a pactar es, según el vicepresidente tercero, "una de las herencias más negativas de Aznar". Si ahora no pacta las medidas económicas, "cometerá un error", ha añadido.

"Los sindicatos deben saber que el Gobierno no va a tomar acuerdos unilaterales" , ha subrayado Chaves, quien ha añadido que lo que ha hecho el Ejecutivo es hacer una propuesta para que el sistema de pensiones que es "fuerte, seguro y sólido" siga siéndolo dentro de 15, 20 o 25 años.

Confía en que el PSOE volverá a ganar

A pesar de las encuestas que dan como ganador al PP en Andalucía, Chaves se ha mostrado seguro de que el PSOE volverá a ganar las próximas elecciones autonómicas "porque la sociedad andaluza es progresista, de clases medias, de centro izquierda y el PP en Andalucía es muy, muy de derechas".

01h 30 min 59 segundos - 24/02/10

Es la misma idea que defendió este miércoles por la noche en el programa '59 segundos' de TVE, donde dijo que "la crisis económica desgasta y golpea a los gobiernos".

Por último, Chaves, ha criticado la "doble moral" del PP respecto al patrimonio de Camps, que ha declarado tener un piso en Valencia compartido con su mujer y apenas 2.300 euros en dos cuentas corrientes. Chaves recuerda que cuando se hizo público su patrimonio tuvo que "soportar muchos ataques e insultos".

También ha criticado esa "doble moral" del principal partido de la oposición por pedir la dimisión de un alcalde socialista de un pueblo de Asturias por conducir bebido y no hacer lo mismo con el diputado del PP, Nacho Uriarte, que ha dejado la comisión de seguridad vial del Congreso por dar positivo tras un accidente. No obstante, Chaves ha dicho que no será él el que pida que deje el acta de diputado.