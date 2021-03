La Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa para de dotar de poderes de auditoría a la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, con el fin de que verifique in situ los datos proporcionados por países inmersos en un procedimiento por déficit excesivo y evitar casos como el de los datos económicos falsos de Grecia.

"Esta propuesta de que Eurostat tenga poderes de auditoría reforzaría sustancialmente la capacidad de la Unión Europea para detectar el envío de datos estadísticos incorrectos", comenta el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, en un comunicado.

Rehn insta a que los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo "adopten este reglamento pronto" para "trabajar juntos más efectivamente en mejorar la calidad y fiabilidad de las estadísticas fiscales de los gobiernos".



Se trataría de evitar maquillajes contables como el detectado en las cuentas griegas, que llegó a utilizar instrumentos financieros como los que provocaron la crisis financiera internacional para disimular su déficit. En concreto, The New York Times ha revelado que Grecia realizó permutas de divisas (swaps) para lograr financiación a través del banco Goldman Sachs.

Pese a todo, el ministro griego de Finanzas, Georges Papaconstantinou, ha defendido que esos mecanismos eran "legales en la época", en 2001, y que Grecia "no ha sido el único país en utilizarlos", aunque ha recalcado que, desde que no se permiten en la normativa europea, "Grecia no los utiliza".

Las justificaciones de Papaconstantinou no ha impedido que la Comisión Europea haya pedido al Gobierno heleno información sobre esas permutas de divisas, según ha anunciado el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj.