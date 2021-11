La fragata "Canarias" podría alcanzar al "Alakrana" antes de que arribe a la costa de Somalia

El jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, general Jaime Domínguez Buj, aseguró hoy que la situación "a bordo del pesquero 'Alakrana' está en calma", y estimó que la fragata "Canarias" podría alcanzar al atunero antes de que arribe a la costa de Somalia.



El jefe de la operación militar española puntualizó que no se trata de "interponerse" entre el pesquero secuestrado y la costa, porque con esa expresión se podría dar la sensación de que se prepara un ataque militar al buque español.



En este momento, explicó, la fragata española avanza a la máxima velocidad que le permiten las reglas de seguridad y su reserva de combustible hacia el "Alakrana" y el Mando de Operaciones espera que pueda llegar a sus inmediaciones antes de que toque la costa somalí.



Eso "depende" de que la fragata del Ejército español mantenga su velocidad de desplazamiento y de las variaciones en el rumbo del atunero.



El general Domínguez Buj explicó que el avión P3-Orión está nuevamente sobrevolando el pesquero y que, por el momento, no ha detectado ningún movimiento extraño en el barco, que mantiene un rumbo estable en dirección a tierra firme somalí.



Reconoció que la información que está enviando la aeronave ha permitido hacer una estimación del número de piratas a bordo del "Alakrana", aunque se negó a dar esos detalles a la prensa.



La prioridad es la seguridad



Insistió en varias ocasiones en que el Mando Operativo "tiene muchas opciones abiertas", de las que no se van a dar detalles para no poner en peligro la seguridad de los pescadores. En ese sentido, ni confirmó ni desmintió el posible asalto del atunero.



El general Jaime Dominguez comenzó su comparecencia ante los periodistas agradeciendo la actitud de las familias de los pescadores y asegurando que la "prioridad de la cadena de mando es la seguridad" de los tripulantes.



Explicó, asimismo, la distancia que separa a la fragata Canarias del "Alakrana" es equivalente a la que hay entre Madrid y la islas Canarias, lo que da una idea de la dificultad que entraña la operación.



Además, el general al mando indicó que el dispositivo de la Operación Atlanta esta ofreciendo "todo tipo de facilidades operativas" al Ejército español.