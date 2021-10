ha pedido al juez que tome, Miguel Carcaño. El objetivo es que "con todas las garantías procesales" ratifique su nueva declaración que ha llevado a buscar el cadáver en una zanja de Camas , en Sevilla.La petición se produce después de que la Policía haya empezado la búsqueda del cuerpo de Marta en una zanja este miércoles, basándose en una declaración ante la Policía realizada el día 13 por la novia del asesino confeso, una joven de 14 años.La adolescente rectificó entonces sus propias declaraciones anteriores y aseguró a la Policía que, en los días posteriores al crimen de Marta, ocurrido el 24 de enero, Miguel le confesó el homicidio y le dijo que habían escondido el cuerpo "detrás de la casa" de la familia de dicha menor en Camas.La Policía ha empezado con el movimiento de tierras en dicho lugar tras haber indagado en los últimos días sobre las fechas exactas de apertura y cierra de una zanja en el lugar conocido como Caño Ronco, donde a comienzos de año se realizaron obras de encauzamiento de un arroyo.Miguel convivía con esta menor, de nombre Rocío, en su domicilio de Camas. Según la nueva versión, la noche del asesinato de Martay le comunicó que, donde había quedado con su hermano Francisco Javier.En dicho domicilio es donde se produjo el asesinato de Marta y donde los otros cuatro imputados en la causa, según el juez, ayudaron en distintos grados a Miguel a deshacerse del cuerpo en un lugar y con un medio de transporte aún no averiguados.La adolescente aseguró a la Policía que, de ahí que los informes de los repetidores de telefonía lo hayan situado hasta ahora en Camas durante toda la madrugada del día 25, cuando presuntamente se deshizo del cadáver.Por otra parte, la acusación particular que ejercen los, acusado de deshacerse del cadáver de Marta, quien ha alegado que los delitos que se le imputan no justifican los casi ocho meses que lleva encarcelado.El abogado de Samuel argumentó que el delito de encubrimiento supondría un condena máxima de tres años de cárcel y el de profanación de cadáveres de cinco meses, por lo que "a la vista de la pena máxima prevista, la medida más apropiada es la libertad".No lo entiende así el abogado de los padres de Marta, quien ha dicho al juez de instrucción 4 de Sevilla que debe mantenerse la prisión por las "connotaciones especiales del caso" y por el riesgo de fuga y de alteración de pruebas en caso de quedar libre, han explicado a Efe fuentes del caso.