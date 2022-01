La gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián es la fiesta de los premiados , en esta ocasión con acento español por los galardones a, aunque también ha sido la noche de un emocionado, que ha recogido la Concha de Oro para su filme "City of Life and Death".Y es que la película china se ha llevado además el, que ha agradecido Lu Chuan antes de recibir el máximo galardón del Zinemaldia por un filme fruto del trabajo de cuatro años y la ayuda de muchos amigos, a los que ha dedicado el premio.Feliz ha recibido la Concha de Plata al mejor actor Pablo Pineda por su papel en 'Yo, también', de Álvaro Pastor y Antonio Naharro, un galardón que la crítica ha cuestionado al considerarlo "" por tratarse de un intérprete con síndrome de Down.Pineda, primer europeo en obtener un título universitario con una discapacidad como la suya, ha saludado en euskera, castellano, inglés y francés al público del Kursaal y ha dedicado su Concha a sus padres, familiares y a los directores del filme y su "pedazo de equipo".Los realizadores de 'Yo, también' han oído palabras de cariño de la actriz Lola Dueñas. "Son el mejor ejemplo de lo que pasa cuando se juntan bondad y talento", ha dicho al recoger su distinción.Menos feliz parecía Javier Rebollo con su Concha de Plata de mejor director. Recibido con un buen número de abucheos, el autor deha hablado de la riqueza y pluralidad del cine español. "Espero que sea así durante muchos años. Otro cine sí es posible", ha subrayado.La directora australiana Ana Kokkinos llevará a su país elpara las cuatro personas que escribieron el texto de su película 'Blessed'.El que no ha estado para recoger el Premio Especial del Jurado es Francois Ozon, que se lo han otorgado porQuien no ha podido acudir tampoco a San Sebastián es el uruguayo Adrián Biniez, ganador del premio Horizontes con ¡Gigante¡, pero en el mensaje que ha enviado al certamen donostiarra asegura que ya ha empezado a festejar "con vino tinto" el premio a su película en una noche que augura "muy larga".Por el escenario del Kursaal han pasado también los actores y el director de ¡Mother and child¡, la película que cierra esta 57 edición del Zinemaldia.El realizador Rodrigo García, hijo del Nobel Gabriel García Márquez, acompañado por Naomi Watts y Kerry Washington, entre otros miembros del reparto, ha despedido la gala tras asegurar que el de San Sebastián es el Festival "más divertido del mundo".