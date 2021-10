El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) celebra este martes el pleno extraordinario para debatir la presentada por los 12 concejales del PSPV con el apoyo del edil tránsfuga del PP José Bañuls , que dará la alcaldía al socialista, y desbancará a los 'populares' del equipo de gobierno, dirigido porNavarro, quien si prospera la moción será el nuevo alcalde de Benidorm tras 16 años de gobierno del PP, justificaba esta medida el pasado 10 de septiembre, en la necesidad de "sacar a la ciudad de laen la que se encuentra sumido el Ayuntamiento".Para presentar la moción de censura el pasado 10 de septiembre, los ediles socialistas, que han dejado el partido , se apoyaron en el ex edil del PP,, quien ocupaba la Concejalía de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Juventud.Bañuls presentó el pasado 25 de mayo la, aunque no a su acta de concejal, al considerar que el alcalde de la localidad, Manuel Pérez Fenoll tenía una "falta de confianza" en él y anunciaba que su futuro político se lo plantearía a partir de ese momento.Ya en el pleno del consistorio del pasado 10 de julio, los concejales del PSPV y el ex popular José Bañuls se unieron para aprobar una moción de urgencia que suponíaya que se acordó "revocar las delegaciones de la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local" y transferirlas de nuevo al Pleno Municipal, además de revocar cargos de confianza del equipo de gobierno 'popular'.El PP consiguió en otra sesión plenaria el pasado 26 de agosto anular los acuerdos de julio por la abstención del PSOE y Bañuls, que se negaron a votar, lo que el secretario municipal interpretó como una abstención. De esta forma, recuperaba parte de sus atribuciones, aunque la moción de censura estuvo planeando todo el verano sobre el consistorio hasta que se presentó el pasado 10 de septiembre.La convocatoria de la moción ha obligado al Ayuntamiento a establecer un dispositivo especial de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del edificio, que contará conde la Policía Local, que velarán para la sesión se pueda desarrollar "con total normalidad y sin interrupciones".En el interior, al salón de plenos podrán acceder, además de los 25 miembros de la corporación municipal, un total de 50 invitados --dos por cada edil--, y quedarán dos o tres asientos para otros invitados destacados que puedan acudir en el último momento, según han detallado a Europa Press fuentes municipales.Además, los ciudadanos que quieran seguir la sesión podrán hacerlo desde el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm, con capacidad para 200 personas, a través deEl dispositivo de seguridad también contempla la posibilidad de que se produzca laa las puertas del Ayuntamiento de Benidorm, por lo que en el supuesto de que se produjera algún problema de orden, la Concejalía de Seguridad Ciudadana prevé movilizar a más efectivos de la Policía Local e incluso pedir refuerzos a la Policía Nacional.