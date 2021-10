La crisis económica, la posible subida de impuestos y la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña han centrado el debate que PSOE, PP, CiU, PNV, IU y BNG han mantenido en el plató de "59 segundos".



Las distintas formaciones políticas han abordado también otros asuntos de actualidad, como el envío de más tropas a Afganistán, la declaración de Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo como imputado, la nueva ley del aborto o la controversia en torno a la regulación o no de la prostitución.

En el que ha sido el primer debate político de la temporada en televisión, Jesús Caldera (vicepresidente de la Fundación Ideas del PSOE), Esteban González Pons (vicesecretario de Comunicación del PP), Gaspar Llamazares (portavoz de IU y miembro del Grupo Parlamentario ER-IU-ICV del Congreso), Josep Sánchez Llibre (portavoz adjunto de CiU en el Congreso), Iñaki Anasagasti (senador del PNV) y Olaia Fernández (diputada del BNG y miembro del Grupo Mixto) han analizado con detalle en el plató de "59 segundos" la sesión parlamentaria que, en torno a la situación económica y a las medidas que se pueden adoptar para salir de la crisis, ha tenido lugar en el Congreso.



Subida de impuestos



En un primer análisis sobre la actual situación económica, Jesús Caldera se ha dirigido a los ciudadanos para decirles que "conocemos que tienen preocupaciones, que hay problemas, pero creo que hay que decirles que ahora es el tiempo de la esperanza". "Hemos sufrido una crisis muy grave pero el punto más crítico de la misma ya ha pasado. Es evidente. Hay que tener confianza, yo la tengo, en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en nuestros trabajadores. Creo que el futuro será mejor".



El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha replicado que "si el punto más duro de la crisis ya ha pasado, no será necesario subir los impuestos, porque lo peor habrá quedado detrás".



El representante del PP se ha mostrado convencido de que en el nuevo curso político se va a vivir un movimiento de la gente que le va a decir a los políticos que "en una época de crisis, en una época de dificultad, en una época en la que no hay, luchar por impuestos bajos es decente, es honesto y es legítimo".



"La verdad es que cuando las familias lo pasan mal, y las empresas lo pasan mal, defender impuestos bajos es decente. Defender que el dinero quede en manos de los ciudadanos es decente. Lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados es lamentable. Un Presidente que quiere que los ciudadanos paguen sus errores. Ese ha sido Zapatero esta mañana", ha comentado el dirigente popular.



Jesús Caldera, por su parte, ha respondido que los impuestos "se han bajado cuando se podían, y precisamente se han bajado a las familias y a las pequeñas y medianas empresas". "Cuando se necesitan recursos para atender a este tipo de prestaciones, hay que sacarlos, hay que pedírselos a los ciudadanos en una contribución modesta", ha defendido el dirigente socialista, que ha aclarado, además, que "todos no van a pagar". "Hay mucha gente que no va a pagar más. Muchísima. La gran mayoría de los que tienen necesidades. Pagarán aquellos que puedan hacer una aportación superior. Y eso es justo", ha señalado.



CIU aboga por más empleo, PNV pide propuestas e IU y BNG defienden la subida para quienes más tienen



Sánchez i Llibre, de CiU, ha anunciado que su formación política se va a centrar en plantear medidas para intentar resolver la situación de crisis y con un objetivo básico: el empleo y la ocupación, con especial atención a los jóvenes y a los mayores de 50 años.



Sobre la subida de impuestos, Sánchez Llibre ha insistido en que hay que generar ocupación, "y esto solamente se puede plantear no subiendo los impuestos, sino generando confianza". "En definitiva, pensamos que al señor Zapatero se le ha escapado de la mano el control de la economía española. Que si no plantean medidas estratégicas que van en esta dirección la recuperación va a ser lenta y forzosa", ha añadido.



Por su parte, Iñaki Anasagasti ha hecho hincapié en que "España tiene que salir del furgón de cola, de la situación en la que se encuentra". "O nos salvamos todos, o nos hundimos todos", ha resumido.



El senador del PNV se ha mostrado partidario de que el Presidente del Gobierno haga un esfuerzo "de un liderazgo inclusivo" y le ha recordado a Rodríguez Zapatero sus declaraciones a propósito de que bajar impuestos "es de izquierdas", al tiempo que ha solicitado que los próximos debates en torno a este asunto no sean sólo de confrontación, sino de propuestas.



"Ante una crisis de derechas, de la especulación financiera, de la especulación urbanística, una salida de izquierdas", ha defendido Gaspar Llamazares, de IU, que ha subrayado que esta salida "no se soluciona ni a través de la lírica de los brotes verdes, ni del apocalipsis de la derecha". "Creemos que se soluciona fundamentalmente con un esfuerzo compartido, con un esfuerzo de los que más tienen, para con los que menos tienen", ha añadido.



Olaia Fernández, del BNG, ha abogado por la necesidad de profundizar en las políticas sociales y se ha mostrado partidaria de que alguno de los anuncios que ha hecho esta mañana el Presidente del Gobierno en el Congreso se hagan realidad, como una reconducción de la política fiscal "de manera que se incorporen criterios de equidad", de tal manera que "paguen las rentas más altas" para garantizar que el Estado pueda responder a las necesidades de la sociedad y de los sectores de población con menos ingresos.

Estatuto de Cataluña



El debate en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña ha centrado también buena parte del primer programa de "59 segundos". "Este Estatuto es totalmente constitucional", ha sentenciado Sánchez Llibre, que ha lamentado que el Tribunal Constitucional esté tardando tanto en emitir una sentencia al respecto.



En esta misma línea se ha pronunciado Iñaki Anasagasti, que ha subrayado: "se va a organizar una gorda". "Creo que la sentencia va a tratar de buscar un equilibrio, pero va a ser en parte negativa al Estatuto de Cataluña. Y yo creo que eso va originar una crisis política muy muy seria", ha añadido.



Olaia Fernández, por su parte, ha resaltado que si el Estatuto fue aprobado no sólo por el Parlamento de Cataluña, sino por las Cortes Generales "no entendemos cómo un tribunal puede hacer una sentencia contraria a lo que la voluntad popular ha querido". Llamazares ha defendido la constitucionalidad del Estatut y se mostró preocupado por la composición del TC "porque no se corresponde con un Estado plural".



Esteban González Pons, por su parte, se ha mostrado preocupado por tres asuntos: el primero, que el Tribunal esté tardando tanto tiempo en dar la sentencia, "con lo cual está provocando una situación injusta, objetivamente hablando"; el segundo, por que se esté " presionando al Tribunal para que de una sentencia en un sentido determinado" y el tercero, "que el Gobierno de España esté trasladando la sensación de que su estabilidad depende de una sentencia del Tribunal Constitucional".



La constitucionalidad del texto la ha defendido también Jesús Caldera, que se ha mostrado partidario de "esperar y respetar" lo que diga el Tribunal Constitucional y ha recordado que hay muchos artículos en el Estatuto de Cataluña que están también en el andaluz y nadie los ha recurrido, lo que en su opinión "voluntad deliberada de no respetar la capacidad de autogobierno del pueblo de Cataluña".

Otros asuntos de actualidad



Los seis representantes de las distintas fuerzas políticas han abordado también, durante este primer programa de la nueva temporada de "59 segundos", todos los asuntos que protagonizarán el nuevo curso político: el envío de más tropas a Afganistán, la declaración de Garzón ante el Supremo, la nueva ley del aborto, la necesidad de un pacto educativo o la controversia en torno a la regulación de la prostitución han sido analizados en el programa de actualidad de La 1 de TVE.