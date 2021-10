El director de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) , Victorio Valle, ha abogado este lunes porante la previsión de que el déficit de las administraciones públicas supere a final de año el 10% del Producto Interior Bruto (PIB).Ante el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de acometer una reforma fiscal limitada y temporal , Valle ha advertido en conferencia de prensa, al presentar el Simposio Internacional sobre Sistemas Fiscales que se celebrará en Málaga, quey ha apoyado un incremento de impuestos para afrontar dicho aumento deficitario.Ha precisado que esos seis puntos de PIB de déficit público equivalen a unosy que un punto de aumento del impuesto sobre la renta del capital supone 350 millones, por lo que los dos puntos de subida fiscal barajados por el Gobierno aportarían 700 millones, cantidad que ha calificado como "una gota en el inmenso océano de los sesenta mil millones".Sobre la opción de aumentar, que es en España inferior a la media, ha explicado que cada punto aportaría unos 2.700 millones de euros, por lo que para cubrir los 60.000 millones de aumento del déficit público "se necesitarían veinte puntos de subida del tipo impositivo", lo que ha calificado de "memez".Respecto a la imposición sobre las rentas del trabajo, ha estimado que, por lo que "habría que aumentar muchos puntos" para cubrir dado el volumen del déficit.Ante estos cálculos, ha opinado que "habrá que aumentar los impuestos de la renta, de la renta del capital y el IVA, pero como esa subida tiene limites lógicos para no pasarse de la raya,Ha sostenido que racionalizar el gasto público es "un problema de fondo" para el que, ha señalado, "habrá que entrar con el hacha".Valle ha explicado sobre ese "núcleo duro" de cinco seis puntos de PIB más de déficit público que "aunque haya pleno empleo y no hubiera que pagar subsidio de paro y los impuestos se recaudaran al máximo, seguirían ahí", por lo que ha concluido queHa añadido que unos tres puntos de déficit público corresponden a medidas adoptadas por la crisis pero sin ánimo de permanencia, como la reducción de 400 euros por contribuyente o el cheque-bebé, que no le preocupan porque cuando la economía mejore desaparecerán, al igual que algo menos del punto de PIB de déficit derivado de la crisis y considerado cíclico.