El, ha asegurado este martes que se exagera la amenaza nuclear iraní y queEn una entrevista en la revista estadounidense Boletín de Científicos Nucleares , El Baradei, que abandonará el cargo en diciembre, ha respondido a las críticas de quienes le acusan de suavizar las ambiciones nucleares iraníes."Creo que, señala el aún director general de la agencia atómica, matizando, en cualquier caso, que Irán debe mejorar su cooperación con los inspectores de la ONU."Si,con la OIEA y la comunidad internacional", ha subrayado. "Pero la idea de que mañana, al despertarnos, Irán se habrá dotado de armas nucleares no resiste la prueba de los hechos", ha insistido.La OIEA señaló recientemente en un informe, firmado por El Baradei, que Irán había ralentizado la producción de uranio enriquecido y había permitido a los inspectores de la ONU acceder a la planta nuclear de Arak, una de sus reclamaciones más antiguas.El informe de la OIEA será la base de las conversaciones que los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) más Alemania mantendrán este miércoles para, que los iraníes presentan como de uso civil mentras las potencias occidentales temen que se destine al desarrollo de bombas atómicas.Estados Unidos, sin embargo, ha queridoseñalando que el país de los ayatolás con coopera todavía por completo con los inspectores. También Israel ha criticado el documento.El Baradei, premio Nobel de la Paz en 2005,: "Sobre Irán, me dicen: 'Dedíquese a lo que le compete, usted es un técnico'. Sin embargo, en otras ocasiones, sobre otros asuntos, me dicen que soy el guardian del tratado de no proliferación nuclear; y a a veces son los mismos que que me dicen que me dedique a los que me toca con Irán". "No soy ni un guardian ni un técnico: únicamente trato de hacer mi trabajo", concluye el egipcio.