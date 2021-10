El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha confirmado que congelar el sueldo a los funcionarios es "una de lascon la que se estátrabajando", en referencia a las declaraciones realizadas el sábado por el ministro de Fomento , José Blanco.Fuentes del departamento que dirige Celestino Corbacho han afirmado que aunque "sólo sabemos lo que ha dicho Blanco", les consta que se está estudiandoa los empleados del sector públicoEl ministro de Fomento apuntó el sábado que era necesario establecer "niveles de contención" en los salarios de los funcionarios, después de varios años en los que los sueldos de los empleados públicos crecían por encima del 3%.Blanco garantizó que esta contención salarial no significaría en ningún caso "una pérdida del poder adquisitivo", ya que el IPC se mantiene en tasas negativas desde hace cinco meses, de hecho cerró julio en el -1,4% y no hay una previsión clara de que 2009 finalice con una subida de los precios.Loscon la posibilidad de una congelación de los salarios de los funcionarios, pero en principio no se opondrían a un aumento de cerca del 1% de los sueldos para evitar que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo.En este sentido, las fuentes de Trabajo consultadas no descartan que se pueda producir una congelación salarial de los funcionarios, si bien señalaron que por ahora únicamente se trata de "una de las hipótesis con la que se está trabajando".