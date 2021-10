El presidente cubano,, ha anunciado, para atajar la crisis económica de la isla, y ha reiterado su disposición a dialogar con EE.UU., peroEn un discurso ante la Asamblea, al justificar losy otros renglones, ha dicho que en abril Cuba rebajó su expectativa de crecimiento del 6% al 2,5%, pero que en el primer semestre sólo creció 0,8%, lo que obligó a reducir ahora la meta anual a 1,7%.Raúl Castro ha reconocido que hancomo el níquel, mientras que el turismo "enfrenta la paradoja" de queEl general cubano ha señalado que, a las que ratificó que cumplirá los acuerdos previstos. "En las condiciones de nuestro socialismo imperfecto, a causa de insuficiencias propias, mucha veces dos mas dos da como resultado tres", ha afirmado."Los gastos en la esfera social deben estar en consonancia con las posibilidades reales y ello. Puede tratarse de actividades beneficiosas y hasta loables, pero simplemente no están al alcance de la economía ", ha explicado."Se adoptarán otras decisiones en educación, salud pública y el resto del sector presupuestado, dirigidas a generar gastos que sencillamente resultan insostenibles, que han ido creciendo y que, además, son pocos eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar", ha afirmado."A veces da la sensación de quey aspiramos a gastar como si estuviéramos en el comunismo", ha agregado Raúl Castro.Sobre Washington, ha reiterado que estáque encabezó en 1959 su hermano mayor, Fidel Castro, enfermo desde hace tres años y cuya silla vacía estaba a su lado en la Asamblea."A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender,, ha afirmado el general.El mandatario ha explicado que es su respuesta a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton , por haber condicionado recientemente el diálogo a "cambios fundamentales" en Cuba. Además, responde a quienes en la Unión Europea "reclaman gestos unilaterales" a La Habana, en la dirección de"Estamos listos para hablar de todo, repito, de todo, pero aquí de Cuba y allá de los EE.UU.. No le pedimos a Estados Unidos que lo haga, debemos respetar mutuamente nuestras diferencias", ha señalado.Raúl Castro ha dicho que ha observado "con atención" la actitud hacia la isla del presidente estadounidense, Barack Obama, a quien ha criticado por mantener elque Washington impone a La Habana desde 1962.Asimismo, ha aclarado que "hasta este momento" no rigen las "mínimas medidas" anunciadas por Obama el pasado mes de abril , que derogaban algunas restricciones de viajes y remesas para los cubano-americanos y facilitaban operaciones de comunicaciones.No obstante, ha reconocido que "ha disminuidoy ha celebrado que se hayan reanudado las"de forma seria y constructiva". "Aclaro que encaramos el asunto con absoluta serenidad y sin apresuramiento alguno. Llevamos 50 años caminando en el filo de una navaja y somos capaces de resistir otros 50 años de agresiones y bloqueos", ha apuntado.Sobre la expectativa en algunos círculos norteamericanos de quepara ver transformaciones en la isla, ha insistido en que "están condenados al fracaso" porque los jóvenes cubanos que les sucederán "nunca se desarmarán ideológicamente".Del, que estaba anunciado para finales de año y se pospuso indefinidamente, ha anunciado que antes tendrá lugar una "conferencia" para renovar la cúpula, porque la actual fue elegida para cinco años y ya han pasado doce desde el anterior congreso.