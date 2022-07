Obama espera la respuesta de Cuba al levantamiento de las restricciones

El presidente de México, Felipe Calderón, le ha pedido a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, que reflexione sobre la eficacia que ha tenido el, que para el mandatario mexicano ha resultado una medida "poco útil". Obama, que el pasado lunes suavizó las restricciones para viajar a la isla y se muestra optimista sobre el fin del embargo, cree que el siguiente paso corresponde a la isla ."No parece que sea una medida buena para que las cosas cambien en Cuba", ha afirmado Calderón en una rueda de prensa conjunta con Obama en la residencia presidencial de Los Pinos. Por su parte, el presidente estadounidense ha afirmado que el levantamiento de las restricciones de los viajes y remesas de familiares a Cuba representa "" a la que espera que el régimen castrista responda. Ha añadido que el cambio en Cuba no se producirá de repente y "una relación congelada durante 50 años no se deshiela de la noche a la mañana".Según Obama, corresponde ahora a Cuba dar el próximo paso y "hay una serie de medidas que puede tomar" para "avanzar más allá de las pautas de los últimos cincuenta años", entre las que citó la liberalización de los viajes para los ciudadanos cubanos.La liberalización, ha indicado, no se medirá sólo por la mejora en las relaciones entre Cuba y EE.UU., sino también en la medida que el régimen permita que se pueda poner en marcha "la iniciativa, el potencial" de los ciudadanos cubanos.El presidente estadounidense ha instado también a La Habana a respetar los derechos de sus ciudadanos y permitir la libertad de culto, de expresión, de prensa y de viaje, entre otros.Su Gobierno, ha indicado, busca una relación con la isla "basada en el respeto mutuo por las tradiciones de cada uno, el respeto a los derechos humanos y las necesidades del pueblo cubano". Estados Unidos, ha prometido, "no busca tener mano dura, quiere estar abierto al acercamiento, y lo hará de manera sistemática" si Cuba responde. "Soy optimista de que se pueden alcanzar progresos".La secretaria de Estado de EE.UU.,, ha dicho en Puerto Príncipe que para levantar el embargo a Cuba es necesaria la democratización de ese país, lo que implica la liberación de los presos políticos.Obama no se ha referido a las declaraciones del ex presidente, que tras la medida de Estado Unidos aseguró que Cuba no pedirá "limosna ", refiriéndose que a pesar de la apertura el bloqueo continúa.Barack Obama se encuentra de visita oficial en el país latinoamericano, donde ha mantenido una reunión con el presidente mexicano centrada en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración