El ex presidente Fidel Castro ha asegurado este lunes que "", y que "no extenderá jamás sus manos pidiendo limosna", horas después de que el mandatario estadounidense, Barack Obama, anunciara medidas para eliminar las restricciones para viajar y enviar remesas a la isla.Cuba ", cooperando con los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, haya o no Cumbres de las Américas, presida o no Obama los Estados Unidos, un hombre o una mujer, un ciudadano blanco o un ciudadano negro", ha dicho Castro en una de sus Reflexiones publicada por la prensa oficial.El líder cubano de 82 años, aún primer secretario del gobernante Partido Comunista, dice también que "ahora solo falta que Obama persuada allí (en la cumbre del próximo fin de semana en Trinidad y Tobago) a todos los presidentes latinoamericanos (de) que el bloqueo es inofensivo".Castro asegura en su columna, titulada, que "Cuba no aplaude las mal llamadas Cumbres de las Américas, donde nuestros países no discuten en igualdad de condiciones". Dice que si sirviesen de algo, harían "análisis críticos de políticas que dividen" los pueblos latinos.El artículo registra el anuncio que hizo este lunes el Gobierno de Obama, citando lo que dijo en Washington en una rueda de prensa el asesor presidencial para América Latina, Dan Restrepo, y detalla que este, al terminar, "confesó con franqueza: 'Todo se hace por la libertad de Cuba'".Castro critica que la apertura no haya sido comunicada de manera formal al Gobierno cubano así como que de "la medida más cruel" según el ex presidente,, no se ha dicho ni una palabra.No obstante, como en anteriores escritos, el líder cubano no culpa personalmente a Obama, sino que lo cree incapaz de cambiar el rumbo de Estados Unidos. Agrega que el general Raúl Castro expresó su disposición a dialogar con Obama para normalizar las relaciones con Estados Unidos.La otra cara de la moneda son los cubanos, que han aplaudido la noticia en la isla caribeña, donde se ha emitido en forma de breve en el informativo nocturno de la, que ha descrito las medidas de Obama y ha recordado que las restricciones las impuso su antecesor, George W. Bush, una información que van a ampliar "en próximas emisiones".Portavoces de la oposición también la han acogido con alegría y han pedido al general Castro que de un paso equivalente y elimine las restricciones de los cubanos para viajar, aunque no esperan una rápida normalización de relaciones.