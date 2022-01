La propaganda estadounidense en Cuba se apaga

La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) ha apagado la pantalla electrónica instalada en 2006 en el quinto piso de su edificio, desde la cual trasmitía noticias y mensajes políticos y sobre derechos humanos como 'Democracia en Cuba'.



El panel luminoso dejó de funcionar hace aproximadamente un mes, según ha confirmado una fuente de la SINA que no pudo precisar si se trata de "problemas técnicos" temporales o de una decisión definitiva, aunque los diplomáticos estadounidenses no han manifestado intención alguna de volver a encenderlo.



La Oficina estadounidense inauguró las proyecciones en enero de 2006, durante un periodo de tensiones entre Washington y La Habana que se conoció en la isla como la Guerra de los carteles.



En diciembre de 2004 la SINA instaló carteles alusivos a los 75 disidentes condenados en la isla en la primavera del 2003, y las autoridades cubanas respondieron con el levantamiento de grandes vallas frente a su edificio, con imágenes de torturas a presos iraquíes en cárceles de los Estados Unidos.



La pantalla electrónica, que ocupa unas 25 ventanas de la representación estadounidense, era una especie de versión de bajo coste del letrero que existe en Time Square, en Nueva York.



Aunque oficialmente se dijo que quería suministrar información a los cubanos, en realidad se trataba de un paso más en la guerra de propaganda entre ambos países, con Bush en la Casa Blanca y Fidel al frente de Cuba.



Mensajes como la frase de Martin Luther King "He tenido el sueño de que un día esta nación se levantará" o la de Abraham Lincoln "ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento" se colgaban de la oficina, junto a otras en las que se culpaba al gobierno cubano de la crisis que vive el país.



La iniciativa enfureció a Fidel Castro, hasta el punto de que aseguró que no habría contacto alguno entre ambos países hasta que la señal electrónica se apagase.



El 'Monte de las Banderas'



De hecho, tras la aparición del panel electrónico, que llegó a trasmitir mensajes mientras el entonces presidente Fidel Castro hacía un discurso en la Tribuna Antiimperialista, ubicada frente a la sede de la Sección de Intereses, el Gobierno cubano decidió construir el Monte de las Banderas.



La obra, inaugurada en un tiempo récord a pocos metros de la entrada principal de la sede diplomática norteamericana, obstaculizó la visión del panel electrónico con más de cien banderas.



Hace semanas las autoridades de la isla retiraron las vallas alusivas al Gobierno de los Estados Unidos en el Malecón de La Habana.



Cuba y EEUU no tienen relaciones diplomáticas desde 1961, pero los dos gobiernos mantienen Secciones de Intereses en ambas capitales desde 1977.