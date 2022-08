Preguntas y respuestas sobre la gripe A

1. ¿Qué es la gripe A?

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que afecta a los cerdos, provocada por uno de los virus A de la gripe porcina. Su morbilidad es muy alta y mortalidad baja, apenas entre un 1% y un 4%.



Los propios animales se pueden infectar con más de un virus, lo que permite a los virus mezclarse y dar lugar a mutaciones. De la misma forma, estos virus pueden propagarse entre distintas especies animales, como, por ejemplo, de cerdos a seres humanos.



2. ¿Cómo afecta a la salud humana?



Los síntomas clínicos son parecidos a los de la gripe común humana, aunque hay algunas diferencias. En la gripe A, el dolor de cabeza es más intenso, los escalofríos son más frecuentes, el cansancio se extrema y la tos es seca y continua. Además, se intensifican los dolores musculares y el dolor de ojos, pero el dolor de garganta es más leve y el moqueo, menos común.



3. ¿Cómo se produce el contagio?



Los humanos se contagian con la gripe porcina a través de contacto con cerdos infectados, aunque el contagio entre humanos se ha producido en algunos casos, aunque muy limitados a contactos muy cercanos y a grupos cerrados de gente.



4. ¿Cuál es el medio de contagio más eficiente de este virus?



La vía aérea no es la más efectiva para transmisión del virus, el factor más importante para que se fije el virus es la humedad, (mucosa de la nariz, boca y ojos) el virus no vuela y no alcanza mas de un metro en distancia.



5. ¿Cómo se puede evitar el contagio?



No llevarse las manos a la cara, ojos, nariz y boca. No estar con gente enferma. Lavarse las manos más de diez veces al día.



6. ¿Cuándo se inicia el contagio?



Una persona puede contagiarse desde el momento en el que tiene el virus, antes de los síntomas.



7. ¿Es fácil contagiarse en los aviones?



No, es un medio poco propicio para contagiarse.



8. ¿El virus es letal?



No, lo que ocasiona la muerte es la complicación de la enfermedad causada por el virus, que es la neumonía.



9. ¿Cuál es el riesgo de las mujeres embarazadas con este virus?



Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo pero es un riesgo doble por el feto que llevan dentro. Pueden tomar los antivirales en caso de contagio pero con estricto control médico.



10. ¿El feto puede tener lesiones si una mujer embarazada se contagia de este virus?



Aún no se conocen las consecuencias que puede tener en un feto.



11. ¿Las personas con VIH, diabetes, sida, cáncer, etc., pueden tener mayores complicaciones que una persona sana si se contagian del virus?



Sí, pues su sistema inmunológico es más débil y cuentan con menos defensas.



12. ¿El virus ataca más a las personas asmáticas?



Sí, son pacientes más susceptibles.



13. ¿Quién está a salvo de la enfermedad o quién es menos susceptible?



A salvo no esta nadie, lo que ayuda es la higiene dentro del hogar, oficinas, utensilios y no acudir a lugares públicos.



14. ¿Cuál es la población que más está atacando este virus?



Las personas de 20 a 50 años de edad.



15. ¿Cuál es la probabilidad de recaer con la misma enfermedad?



Ninguna. El que se infecta del virus y se cura queda inmune a la cepa A (N1H1).



16. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus?



En promedio, de cinco a siete días y los síntomas aparecen casi de inmediato.



17. ¿De qué modo entra el virus en el cuerpo?



Por contacto, al darse la mano o besarse en la mejilla, y por la nariz, boca y ojos.



18. ¿Qué mata al virus?



El sol, mas de 5 días en el medio ambiente, el jabón, los antivirales y el alcohol.



19. ¿Qué hace el virus cuando provoca la muerte?



Una cascada de reacciones como deficiencia respiratoria, la neumonía severa es la que ocasiona la muerte.



20. ¿Hay vacuna humana para prevenir la gripe A?



No, porque los virus de la gripe A cambian muy rápido y la vacuna sólo ofrece inmunidad si coincide con los virus que circulan. La vacuna contra la gripe común no es eficaz contra el virus de la nueva gripe.



Las pruebas en humanos de la vacuna contra la gripe A comenzarán en Australia



21. ¿Hay medicamentos que sirvan para luchar contra la gripe porcina?



Los medicamentos antivirales para la gripe común están disponibles en algunos países y previenen y tratan la enfermedad de forma eficaz. Son de dos tipos: Las adamantinas y las rimantadinas, por un lado, y los inhibidores de la neuraminidasa de los virus, como el oseltamivir y el zanamivir.



22. ¿Cuándo se debe empezar a tomar medicación?



Dentro de las primeras 72 horas los pronósticos son muy buenos, la mejoría es del 100%.



23. ¿Sirve de algo tomar antivirales antes de los síntomas?



No sirve de nada.



24. ¿Dónde se encuentra el virus en el ambiente?



Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en las superficies lisas como picaportes, dinero, papel, documentos, siempre y cuando haya humedad. Ya que no se va a esterilizar el ambiente se recomienda extremar la higiene de las manos.



25. ¿Cuánto dura el virus en una superficie lisa?



Hasta diez horas.



26. ¿Se puede contagiar una persona al aire libre?



Si hay gente infectada y que tosa y/o estornude sí puede ocurrir, pero la vía aérea es un medio de poco contagio.



27. ¿Qué riesgos tienen los familiares de la gente que ha fallecido?



Pueden ser portadores y formar una cadena de transmisión.



28. ¿Es útil protegerse con una mascarilla?



Para una persona sana es contraproducente, porque los virus por su tamaño lo atraviesan como si éste no existiera y al usar la máscara, se crea en la zona de la nariz y boca un microclima húmedo propicio al desarrollo viral; pero una persona que ya está infectada, debe usarla para no infectar a los demás.



29. ¿Es útil el alcohol para limpiarse las manos?



Sí, vuelve inactivo al virus y lo mata.



30. ¿Una gripe común fuerte puede derivar en gripe A?



No.



31. ¿Si una persona está vacunada contra la gripe estacional es inocua al virus de la gripe A?



No, la vacuna de la gripe estacional no sirve para la gripe A.



32. ¿Qué hacen los hospitales para evitar contagios a otros enfermos que no tienen el virus?



Aislan a los infectados.



33. ¿Se puede tomar ácido acetilsalicílico (aspirina)?



No es recomendable, puede ocasionar otras enfermedades, salvo que alguien lo tenga prescrito por problemas coronarios. En ese caso debe seguir tomándolo.



34. ¿Los niños con gripe y tos son más susceptibles de contagiarse?



Es poco probable, los niños no están entre la población de riesgo.



35. ¿Las mascotas contagian el virus?



El virus de la nueva gripe no, aunque sí pueden contagiar otro tipo de virus.



36. ¿Qué significan las fases de alerta 4, 5 y 6?



La fase 4 no se diferencia en exceso de la fase 5, significa que el virus se ha propagado de persona a persona en más de dos países; y fase 6 significa que se ha propagado en más de tres países.



Consulta los niveles de alerta pandémica según la OMS.



37. ¿Es seguro comer carne de cerdo y derivados?



Sí, porque la gripe porcina no se puede transmitir a través de la carne de cerdo después de que sea cocinada. El virus muere tras soportar temperaturas de unos 70º, por lo que es muy importante cocinar bien la carne de porcino.



38. ¿Qué medidas debe tomar la gente que trabaja?



Sobre todo, lavarse las manos muchas veces al día.



39. ¿Si voy a un hospital particular me deben cobrar la medicina?



No, hay un acuerdo para no cobrarla ya que el Gobierno la está suministrando a todos los centros de salud públicos y privados.



40. ¿Sirve de algo tomar vitamina C?



No sirve de nada para prevenir el contago de este virus, pero ayuda a resistir su ataque.



41. ¿Debo ir a trabajar si tengo gripe pero me siento bien?



No. Debe quedarse en casa mientras tenga síntomas de gripe. Se trata de una medida de precaución que puede proteger a sus compañeros y a otras personas.



42. ¿Quién tiene que vacunarse?



Aún está por determinar. Cuando esté disponible la nueva vacuna se identificarán. Al igual que con la vacuna de la gripe estacional, se priorizará la vacunación a las personas con más posibilidad de desarrollar complicaciones.



43. ¿Quién debe vacunarse contra la gripe estacional?



Las mismas personas que en años anteriores: aquellos con más de 65 años, los que tengan enfermedades crónicas, profesionales sanitarios y los que presten servicios comunitarios.





Consulta nuestros consejos prácticos sobre la gripe A.