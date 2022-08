La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha presentado laen la que lo más importante, ha dicho, es seguir tres pasos básicos.Taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con pañuelo desechable y tirarlo a la basura.para evitar una saturación innecesaria.Además de las cuñas radiofónicas, los anuncios de televisión y prensa, los interesados podrán ampliar la información sobre el nuevo virus en la web www.informaciongripea.es Jiménez, además, ha desaconsejadode las iglesias por ser vías por las que podrían aumentar los contagios de gripe A en España, donde ahora unas 14.391 personas más están infectadas , ya que muchas personas podrían estar enfermas sin saberlo y trasmitir así el virus.En la presentación de la campaña de Sanidad para prevenir contagios de gripe A, Jiménez ha respaldado de esta manera la decisión del Colegio de Médicos de Madrid de trasmitir durante estos últimos días, a través de grandes carteles mostrados en la fachada de su sede, el mensaje 'No beses, no des la mano, di hola' para combatir la pandemia Jiménez considera que esta iniciativa es "y advertir a la población del hecho de que los contagios de gripe A pueden llegar por estas vías.Por este motivo, ha señalado que,incluirán esta advertencia en sus folletos, que se distribuirán en los centros de las organizaciones y colegios que así lo deseen."No se trata de que queramos cambiar los hábitos de los españoles, pero sí de advertir de que estas también son vías para el contagio, tanto de la gripe A como de la gripe estacional (...) quien no se ha encontrado alguna vez a una persona que dice: 'no me des un beso, que tengo gripe'", ha explicado.Además, ha subrayado también la importancia de "" para evitar más contagios que los fieles eviten mojarse las manos en agua bendita o que besen reliquias, como el manto de la virgen o un santo, ya que este tipo de medidas "funcionan y son eficaces" contra la pandemia.No obstante, ha insistido en recordar que "es inútil" que las personas sanas utilicen mascarillas para evitar contagiarse, ya que esta sólo es eficaz para que los pacientes con gripe A no contagien a otros.