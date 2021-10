El atentado que ha costado la vida a dos guardias civiles en(Mallorca) ha obligado a cerrar durante casi dos horas el aeropuerto de Sant Joan, así como los puertos del Estado y los puertos deportivos, que continúan con restricciones en sus accesos.Se trata del dispositivo judicial desplegado bajo el nombre de ', que supone el cierre de los accesos a la isla de Mallorca. La 'Operación Jaula' se activa en situaciones similares.El objetivo era no permitir la entrada ni la salida de nadie de la isla de Mallorca, evitando así la huida de los etarras, que según el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, "".Socías no descarta que los terroristas tengan un, en el que podrían permanecer hasta que se "enfríe" el dispositivo judicial desplegado bajo el nombre de "Operación Jaula".También se hande la zona y no se permite salir a los turistas, según informa el canal 24h de TVE.Hasta 26 vuelos de salida y 21 de llegada se han visto afectados por el cierre del aeropuerto de Palma entre las 16:00 a las 18:00 horas y en ese período se ha permitido el aterrizaje de 17 vuelos que ya estaban en el aire y otro ha sido desviado a Reus.Durante el periodo de cierre, que ha sido efectuado por orden de la Delegación del Gobierno en Baleares,, según un comunicado de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).Aena ha comunicado que ha "la dotación de" y que se "están coordinando las medidas necesarias con las compañías aéreas y de handling" con el fin de "recuperar la normalidad".En el momento de la reapertura quedaban por operar "unos 200 vuelos de los 660 programados" para este jueves.Miles de pasajeros de cruceros se han visto afectados por el cierre de los puertos de la isla de Mallorca, especialmente este jueves, día en el que atraca la mayoría de estas embarcaciones.Fuentes de la Autoridad Portuaria de Baleares han informado, por otro lado, de que los buques atracados en Palma que tenían prevista este jueves su salida sólo pueden dejar el puerto tras haber sidoy una vez este cuerpo ha dado su autorización.Este ha sido el caso de un crucero atracado en Palma, que tenía prevista su salida a las 17:00 horas, y que ha atrasado su partida dos horas.En las próximas horas está previsto que partan de Palma tresmás, que están siendo inspeccionados por la Guardia Civil, así como el barco regular deque cubre la línea con Barcelona, y que posiblemente zarpará de la capital balear en torno a la una de la madrugada.Por otro lado, el buque de línea regular de la compañíaque une Alcudia (Mallorca) con Ciudadela (Menorca) ha retrasado también su salida dos horas hasta que ha sido inspeccionado por las Fuerzas de Seguridad.Las mismas fuentes han indicado que los buques que tienen previsto arribar a Mallorca lo podrán hacer con normalidad.El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, viajarán, previsiblemente el viernes a primera hora, a Palma de Mallorca para visitar la capilla ardiente de los dos guardias civiles asesinados hoy por ETA. Fuentes del PP han confirmado que ambos dirigentes se desplazarán juntos en el mismo avión oficial.El ministro de Interior, Alfredo Pérez, y la ministra de Defensa,, han llegado a las 20.07 a Palmanova, a escasos metros donde se ha producido el atentado mortal. También ha llegado a Mallorca Antonio Camacho, Secretario de Estado de Seguridad.De este modo, el presidente del Gobierno aplaza, en señal de duelo, la conferencia de prensa prevista para este viernes después de la reunión del Consejo de Ministros.El atentado de Mallorca se ha producido34 horas después del perpetrado el miércoles en Burgos Los dos fallecidos son, según informa Radio Nacional, que cuenta que hay varios heridos.Los dos agentes fallecieron a causa de unacolocada en el, en el que viajaban, según ha confirmado el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Sofías