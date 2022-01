Un estudio con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ) obtiene unaEl trabajo, dirigido por el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona , ha logrado un compuesto que hace crecer in vitro los axones lesionados de neuronas de ratones.Esta sustancia podría utilizarse en el futuro para el diseño deque favorezcan la regeneración axonal en. El trabajo también ha contado con la participación de la Universidad de Barcelona Los axones son las prolongaciones de las neuronas por donde viajan los impulsos nerviosos que permiten la conexión de neurona a neurona y la ejecución de las órdenes del cerebro hacia los músculos. Uno de los principales problemas del sistema nervioso de un adulto es la incapacidad de regeneración de los axones cuando sufren una lesión.Lasson el principal ejemplo de lesión del sistema nervioso central. Cada año, unaslesiones de este tipo conmotoras, sensoriales y cognitivas.Eduardo Soriano, líder del laboratorio en Neurobiología del Desarrollo y Regeneración en el IRB Barcelona y catedrático de la UB, investiga las funciones de genes y moléculas que controlan la recuperación de los programas de desarrollo de neuronas en adultos."Hemos obtenido un compuesto químico que actúa específicamente contra una molécula que inhibe el crecimiento de los axones tanto en desarrollo embrionario como en adultos", explica Soriano.Soriano advierte de que "entre la investigación de los laboratorios básicos hasta la consecución de un fármaco viable para el".Los experimentos se han realizado en células in vitro de cerebro de ratón. El próximo paso será comprobar si la molécula Semaforina 3A, que actua durante el desarrollo embrionario, se comporta de la misma manera en sistemas modelos in vivo, preferentemente en ratones.El investigador del CSIC y director del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, Ángel Messeguer, señala las posibles repercusiones aplicadas del compuesto: "Estamos en uny aún es pronto para avanzar más resultados, pero Sema 3A podría ser una buena diana terapéutica para el tratamiento de lesiones medulares".La autora principal del trabajo es Marisol Montolio, científica del IRB Barcelona, y también han participado investigadores del grup de Ángel Messeguer, del Institut de Química Avançada de Catalunya (IIQAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y José Antonio del Río, del IRB Barcelona y UB.Los resultados aparecen publicados en la versión online de la revista del grupo Cell de Chemistry and Biology