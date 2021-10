La propuesta de financiación económica que el Gobierno ha presentado este domingo deberá recibir elpara salir adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles, aunque si fuera necesaria. Posteriormente pasará al Congreso, donde deberá ser aprobada por mayoría absoluta y cada comunidad deberá ratificar el acuerdo en su respectiva comisión mixta con el Gobierno.Según el reglamento del CPFF, el Gobierno, representado por los Ministerios de Economía y de Administraciones Públicas, cuenta con 19 votos en ese órgano, y las 17 autonomías más Ceuta y Melilla con otros 19. Para sacar adelante un acuerdo, es decir los 19 votos del Gobierno y siete comunidades autónomas en primera votación.En este caso, si todas las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura) votaran a favor, así como Cantabria -gobernada por PRC y los socialistas- y Cataluña -que ya ha dado su visto bueno a la propuesta-, el Gobierno no tendría problemas para sacar adelante el modelo en el CPFF.Si la propuest no fuera ratificada en una primera votación, el Gobierno sólo necesitaría mayoría simple, esto es, 20 votos, para sacarla adelante, por lo que bastaría con que una comunidad autónoma respaldará el modelo.De cualquier forma, el sistema, donde al tratarse de una Ley Orgánica debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.Pero no acaba aquí el proceso, ya que cada comunidad autónoma tendrá que ratificar el acuerdo en su respectiva comisión mixta con el Gobierno.El nuevo sistema de financiación autonómica garantizará que else destine a la prestación dey que "la cuantía per cápita, con los ajustes de población incluidos, sea igual en todas las comunidades autónomas", según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado Salgado ha adelantado este domingo que el nuevo modelo que fijará el complejo reparto de la financiación autonómia aportaráde euros cuando se aplique en su totalidad en 2012. Parte de esos recursos, 2.000 más de los que pusieron sobre la mesa al comienzo de la negociación, se comenzarán a recibir este mismo año.La ministra ha indicado que con el nuevo modelo todas la comunidades van a estar un poco más cerca de la media y en el caso concreto de Cataluña, admitió que se situará "ligeramente por encima" pero no ha dado cifras concretas.A los presidentes autonómicosque les correspondería, explica Efe. A pesar de ello, ERC ha dado el "sí" al nuevo modelo al entender que se superarán los 3.800 millones adicionales que exigía, lo que posibilitará que el gobierno catalán, del que forma parte, apoye la propuesta.El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "claramente antisocial y pone en riesgo la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos". Sin embargo, el PSOE ha acogido con satisfacción el acuerdo y afirma que garantiza las mismas prestaciones en todas las autonomías.