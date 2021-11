PP: "Retroceso en el Estado del Bienestar"

Fernández de la Vega: "Todas las Comunidades saldrán ganando"





La Vicepresidenta Primera

del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Gobierno ofrece "tranquilidad y seguridad al garantizar la solidaridad e igualdad entre todos los ciudadanos".



En un coloquio con participantes en los cursos de verano de la Fundación Jaime Vera, la número dos del Ejecutivo de Zapatero ha asegurado que este nuevo modelo "es mejor" que el anterior porque cuenta "con más recursos y más justos" para las Comunidades. "El modelo lo hemos hecho debatiendo con todos y espero que todas lo acepten porque van a salir ganando", ha afirmado.



Desde ese punto de vista,

Fernández de la Vega

ha dicho que espera que el Partido Popular apoye el nuevo modelo de financiación porque "estamos hablando de asuntos que afectan a la ciudadanía directamente".



Para Fernández de la Vega , si el PP lo rechaza reincidirá en su "oposición destructiva" que "no aporta" y que "sólo quiere dañar al Gobierno". "Si hace una oposición irresponsable, volverá a no estar a la altura", ha añadido.

Tras la propuesta de financiación autonómica presentada este domingo por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se han sucedido las reacciones de los diferentes partidos políticos, que han valorado de forma desigual el nuevo modelo.El responsable de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica supone "un retroceso en el Estado del Bienestar de nuestro país".Montoro, que ha comparecido en la sede del PP nada más finalizar la rueda de prensa de Salgado, ha asegurado que el sistema que propone el Gobierno "es claramente antisocial,y no garantiza que el dinero vaya a ir destinado a servicios básicos como la educación, la sanidad y las prestaciones sociales".Cristóbal Montoro ha añadido que "sino ante el equilibrio político" del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.Sin embargo, Montoro no ha asegurado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular vayan a rechazar la propuesta presentada por Salgado y ha anunciado que habrá que espera a que "el modelo llegue a las comunidades autónomas, que lo estudien y luego respondan de su contenido y consecuencias".La Comisión Ejecutiva del PSOE ha acogido con satisfacción la propuesta presentada por Salgado.A través de un comunicado, los socialistas han destacado que el nuevo modelo supone "un gran cambio cualitativo" sobre el actual ySegún el PSOE, el modelo beneficia a todos los ciudadanos que, vivan donde vivan, tendrán garantizados los mismos recursos para recibir las prestaciones de los servicios públicos básicos, principalmente educación, sanidad y prestaciones sociales.El secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha recordado al Gobierno su compromiso, electoral y parlamentario, de cerrar a la vez el modelo de financiación y el Pacto Local para dar sostenibilidad financiera y tranquilidad económica a los ayuntamientos.A falta de saber la cuantía exacta que corresponde a cada comunidad, ha dicho García Rubio, la partida de 11.000 millones de fondo adicional "no da las suficientes garantías para alcanzar al ritmo deseado el verdadero gasto social que requiere nuestro país y eliminar el retraso que en esta materia llevamos con la Unión Europea".Ya queha señalado, IU analizará "con especial interés" si la financiación per cápita será, finalmente, similar en todas las comunidades autónomas para el acceso a los servicios públicos esenciales, "sin que se mantengan o incrementen las diferencias actuales".Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha aceptado la propuesta de financiación presentada por el Gobierno.El documento presentado por Elena Salgado supera el "listón mínimo" que había propuesto ERC por lo que la ejecutiva de esta formación ha decidido aprobarlo.El 'sí' de Esquerra posibilitará que el Gobierno catalán en su conjunto de el visto bueno al nuevo sistema.El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha asegurado que el acuerdo de financiación autonómica es "la victoria de la justicia" porque "no era legítimo penalizar a los que más aportan", en referencia a la comunidad autónoma catalana.Montilla ha añadido queEl presidente catalán ha añadido que el nuevo modelo "hará grande a Cataluña, a su gente y a los valores" y ha mostrado su confianza en que "algún día, la historia juzgue como se merecen a los que no han tenido escrúpulos" para intentar "minar el acuerdo con mentiras y calumnias".El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrea, ha confirmado que esta región recibirá 500 millones de euros más del Estado con el nuevo modelo de financiación autonómica.Barreda ha anunciado este dato en una comparecencia pública en la Delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, donde ha hecho una valoración positiva de la propuesta presentada por Elena Salgado y, en particular, en el caso de Castilla-La Mancha.El presidente castellano-manchego ha hecho especial hincapié en que para el nuevo modelo se haya tenido en cuenta el aumento de la población, la dispersión de ésta y el fondo de convergencia,El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, no ha querido valorar la propuesta del Gobierno hasta que no tenga el documento "encima de la mesa".Feijoo ha asegurado que "de modelo de financiación, nosotros lo vamos a hacer con el mismo rigor que en las últimas semanas".El presidente de la Xunta ha destacado que deben ser "muy cautos" a la hora de examinar la propuesta y ha criticado que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se haya convertido "en árbitro de la financiación".En ese sentido, ha recordado al Gobierno que "los únicos interlocutores deberían ser los presidentes de las comunidades autónomas y no los partidos".Francisco Camps espera que la Comunidad Valenciana reciba entre 1.500 y 1.900 millones de euros con el nuevo modelo. Así se lo ha comunicado este domingo personalmente a la ministra de Economía, según un comunicado del Gobierno Valenciano.En el mismo se especifica quey que está "a la espera" de que el Gobierno central dé el siguiente paso.El comunicado añade que desde la Comunidad Valenciana ""siempre se ha defendido y se seguirá defendiendo la igualdad y la solidaridad entre los territorios españoles en materia de financiación".El presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha asegurado que el modelo permitirá que Andalucía se posicione "ligeramente por encima" de la media de financiación por habitante de las comunidades autónomas.Griñán ha señalado que Andalucía percibirá 3.133 millones de euros con el nuevo sistema de los que 1.795 corresponde a asignaciones de los fondos adicionales, a los que hay que sumar 390 de ingresos tributarios y 948 de las competencias propias de la región.Para Griñán, el nuevo modeloporque le reporta "más autonomía financiera y más corresponsabilidad fiscal", le garantiza la suficiencia con más recursos y porque el criterio fundamental a la hora de repartirlos, dice, ha sido la población.El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" tras la presentación de la nueva financiación autonómica aunque aún no ha recibido el documento.Según Revilla, el nuevo modelocuestiones que Cantabria ha defendido durante las negociaciones.El presidente cántabro ha anunciado que la comunidad que preside podría recibir 100 de los 11.000 millones de euros adicionales que recoge el documento.El Gobierno de Murcia ha criticado los "tiempos y las formas" con los que el Gobierno de España ha llevado las negociaciones del nuevo modelo.A través de un comunicado, la consejera murciana de Economía y Hacienca ha informado de que el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, ha recibido una llamada telefónica de Elena Salgado "poco antes de que comenzase su comparecencia pública".La consejera ha comentado que "mientras que el Gobierno de España ha dedicado toda una semana a pactar con el tripartito, ha despachado con una llamada de domingo por la mañana a los murcianos y al resto de españoles, a excepción de los de Cataluña y Andalucía".García ha agregado quey podamos analizar con responsabilidad y rigor los detalles de un tema tan importante como éste".El Gobierno riojano ha rechazado el reparto de fondos del nuevo sistema de financiación autonómica, por el que recibirá 62,4 millones de euros adicionales, que podrían llegar a 67 en 2012.El Ejecutivo regional ha puntualizado en un comunicado que"para mantener el estatus actual".El consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, ha criticado "la falta de transparencia, claridad y concreción del Gobierno central en el procedimiento seguido en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica", que, en su opinión, "ha estado vinculado únicamente a alcanzar un acuerdo con Cataluña".El presidente de Baleares, Francesc Antich, ha subrayado que el nuevo sistema de financiación autonómico situará a esta comunidad autónoma en la media de lo que reciban el resto, poniendo fin así a la actual situación en la quesi bien no ha revelado ninguna cantidad concreta.Antich ha asegurado estar muy satisfecho con el nuevo modelo de financiación autonómico, conocido a través de un borrador de 75 páginas que le ha enviado la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y que será estudiado con "más tranquilidad y profundidad" en los próximos días, si bien ha insistido en que "que era colocar a Baleares en la media del Estado".El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha afirmado que Asturias "puede aceptar" el nuevo modelo de financiación autonómica en sus "conceptos básicos", aunque advierte de que la negociación "no está cerrada".Además, ha precisado que el "sí" de Asturias en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 15 "está condicionado no sólo a los conceptos básicos del modelo, sino a los fondos que se apliquen a cada concepto y, en definitiva, a la posición final en la que quede el Principado, tanto en términos absolutos como relativos".El jefe del Ejecutivo asturiano ha puntualizado que el nuevo modelo de financiación, en sus criterios básicos,