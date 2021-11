El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, no ha descartado la posibilidad de que se realice una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el Río Guadalquivir.López Garzón ha indicado a los periodistas, en que una nueva búsqueda "no se puede descartar"de la joven sevillana desaparecida desde enero, de forma que tampoco se descarta que esté en el río.Sin embargo, ha afirmado que el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Manuel Piedrabuena, es el "máximo responsable" de la investigación y seráde iniciar una nueva búsqueda, "si en un momento determinado se dan las condiciones".De este modo, López Aguilar ha incidido en que la decisión de iniciar o no una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el río es una cuestión "absolutamente profesional".Por otra parte, la Fiscalía de Menores ha imputado este martes al menor conocido como 'El Cuco' de los presuntos delitos de asesinato y violación de la joven sevillana Marta del Castillo Casanueva , desaparecida y presuntamente asesinada durante la madrugada del 24 al 25 de enero.