El PSOE ha retirado esta tarde la enmienda que había presentado a la moción de IU-ICV para modificar el IRPF y, entre otras cosas, la deducción de los 400 euros, al no obtener garantías de que esta formación respaldaría el techo de gasto. La decisión supone una forma de acercarse a CiU, que se oponía a la subida de impuestos a las rentas altas. Finalmente, el Congreso ha rechazado la moción.



Los socialistas habían alcanzado esta mañana un acuerdo con IU-ICV para aprobar en el Congreso una moción instando al Gobierno a promover mayor progresividad fiscal en las deducciones del IRPF, incluyendo los 400 euros y el 'cheque bebé', a proponer fórmulas para modificar el gravamen de las rentas altas y a reformar la conocida como 'Ley Beckham' para poner coto a los privilegios abusos en la baja tributación de futbolistas de élite. Según el acuerdo, éstas y otras medidas debieran plasmarse en una ley antes del 1 de enero de 2010.



Desde IU aseguran que en ningún momento habían comprometido el respaldo al techo de gasto, que se votará el jueves en el Congreso, a la aprobación de esa moción sobre IRPF.

Según explicó el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, la enmienda se planteó en el supuesto de que, "por coherencia", IU-ICV podía apoyar el techo de gasto que se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.



ICV descarta el voto a favor

Sin embargo, el diputado de ICV, Joan Herrera, indicó que su coalición podría pasar del no a la abstención en esa decisiva votación del techo de gasto, pero descartó el voto a favor al considerar que sigue habiendo previsiones que no comparte.

Al no secundar IU-ICV el techo de gasto, los socialistas consideran que no hay motivo para comprometer su política fiscal y se sienten con las manos libres para seguir negociando con otros grupos parlamentarios.



El propio portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, lo ha confirmado después en rueda de prensa y ha defendido que los socialistas "no habíamos pactado nada", sino que sólo habían presentado una enmienda de sustitución condicionada al respaldo del techo de gasto.



Alonso ha argumentado que no se puede respaldar una iniciativa que condicionará los ingresos del Estado si no existen garantías de respaldar el límite de gasto.



Por tanto, ha concluido, la retirada de la enmienda es "una cuestión de coherencia elemental". "Si se abstienen en el gasto, cómo vamos a entrar en los ingresos", ha espetado.



Posible acercamiento a CiU



El PSOE ha renunciado a subir los impuestos a las rentas más altas, tal y como había acordado con IU-ICV, para facilitar un acercamiento de CiU -que se opone a esta medida- con el fin de conseguir la aprobación del techo de gasto, primer paso para pactar los Presupuestos Generales de 2010.



Fuentes del grupo parlamentario de CiU han confirmado a Efe que, una vez que el PSOE retire formalmente su enmienda de sustitución a la moción, sus diez diputados se abstendrán el jueves al votar el acuerdo del Gobierno que fije el límite de gasto del Estado para 2010, lo cual facilitará su aprobación por mayoría simple.



CiU había condicionado su abstención en ese punto a que el PSOE no apoyase la subida de impuestos, y los socialistas han optado por amarrar las diez abstenciones de los nacionalistas catalanes.



No obstante, Alonso ha insistido en desvincular este repliegue de un posible acercamiento con CiU y ha reiterado que el PSOE negociará con todos los grupos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado cuando se negocien en las Cortes en otoño.



Votación en el Congreso



En la votación en el Congreso, debido a que el PSOE retiró su enmienda de sustitución, el ponente de la moción, Joan Herrera (ICV), pidió la votación conjunta de los puntos 1 (eliminación de los 400 euros) y 2 (la progresividad en el cheque-bebé), y por separado del 8 (tributación en paraísos fiscales).



Los puntos 1 y 2 fueron rechazados por 317 votos en contra, 15 a favor y 3 abstenciones; mientras que el 8 tuvo 319 votos en contra, 10 a favor y 7 abstenciones.



En el debate de la moción, Herrera dijo que hace "seis horas" tenían un acuerdo para una política fiscal "mínimamente progresista" que "nos podía permitir pasar de un voto negativo al techo de gasto a la abstención".



"Tomamos nota" de este cambio del PSOE, que muestra que el Gobierno "no tiene rumbo" y "no sabe cómo afrontar la crisis", advirtió Herrera.



Desde CiU, Josep Sánchez Llibre, expresó su satisfacción por que su grupo, con "pocos movimientos" y "sin presentar enmiendas", haya "evitado que la voracidad del Estado se cebe fiscalmente con las pymes, los autónomos y las rentas medias de las familias".