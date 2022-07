Los ministros de Defensa de la OTAN analizarán durante su almuerzo en Bruselas sus operaciones en marcha en Kosovo y Afganistán, así como el "papel a largo plazo" que puede desempeñar la Alianza Atlántica en la lucha contra la piratería más allá del 28 de junio, cuando terminan las operaciones de su actual misión 'Protector Aliado', compuesta por cinco fragatas, incluida la española 'Blas de Lezo'.



Respecto a su misión en Kosovo, los Veintiocho previsiblemente respaldarán cambiar su naturaleza para que KFOR pase a convertirse en una "presencia de disuasión" sobre el terreno, algo que permitiría reducir el número de tropas desplegadas, siguiendo la recomendación de los mandos militares, según fuentes diplomáticas españolas y estadounidenses.



"Es probable que los ministros aprueben ese cambio. Significaría una reducción de las tropas de KFOR de las actuales 15.000 a 10.000 hacia enero de 2010", explicó una fuente diplomática de alto nivel estadounidense. "Creo que habrá una decisión", han explicado fuentes diplomáticas españolas.



Chacón celebra la decisión



Esta reducción de tropas ya despertó polémica cuando la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció que España retiraría sus tropas de Kosovo, algo que provocó el malestar de Estados Unidos y otros países de la Alianza.



Chacón ha celebrado el próximo repliegue de la mayor parte de los soldados de la OTAN en Kosovo, ya que "hoy se evidencia algo que España había ido solicitando junto con otros países, que era una menor presencia de tropas a través de la fase de disuasión".



"Así que España se congratula de la decisión que en ese sentido vamos a aprobar hoy", afirmó Chacón a los periodistas a su llegada al Consejo de Ministros aliado que aprobará el inicio de la retirada gradual de las fuerzas de la ex provincia serbia, hasta dejar sólo 2.300 soldados.



Según la ministra, "todos eran conscientes de que España había coordinado los planes militares de repliegue, que están funcionando perfectamente bien" cuando anunció la salida de las fuerzas españolas el pasado 19 de marzo, provocando algunas críticas iniciales de la OTAN y EEUU.



Chacón recalcó que además de considerar que las condiciones de seguridad eran suficientes para ir organizando la retirada, "España tenía una razón añadida, y es que nosotros advertimos desde el primer momento de que no participaríamos en funciones que tuvieran que ver con la consolidación y creación de estructuras del Estado independiente de Kosovo, que España no reconoce".



No habrá reducción significativa



El portavoz de la OTAN, James Appathurai, ha rechazado sin embargo que se contemple disminuir en 5.000 el contingente de KFOR que, ha precisado, cuenta actualmente con 13.800 efectivos sobre el terreno tras las últimas "rotaciones" de varios Estados.



"No hay ninguna decisión todavía. Cualquier decisión se tomará en base a las evaluaciones políticas y de seguridad" sobre el terreno, ha precisado Appathurai. "No se contempla una reducción de 5.000", ha asegurado.



Fuentes diplomáticas españolas precisaron que la reducción de KFOR se produciría en un plazo de "entre 12 y 24 meses", aunque tampoco han descartado que pueda ser "en menos" tiempo y, en cualquier caso, se daría en "tres subfases": la primera implicaría reducir hasta las 10.000 tropas el contingente de KFOR, la segunda hasta las 5.700 y la tercera hasta las 2.300.



Las fuentes admitieron que "habrá que ver" si la salida anunciada de España de Kosovo se enmarca dentro de la reducción prevista por el conjunto de la OTAN, si hay decisión el jueves para cambiar la misión.



En cada fase se requerirá la aprobación de los mandos militares y políticos, precisaron fuentes aliadas que descartaron que haya ninguna reducción "hasta después de las elecciones en Kosovo", previstas en noviembre.



Entrenamiento de tropas en Afganistán



Los ministros analizarán "la creación de una misión de entrenamiento de la OTAN" en Afganistán para "reforzar la cooperación y consistencia" en el entrenamiento del Ejército y Policía Nacional afganos y un cambio en la estructura de mando en el cuartel de ISAF en Kabul.



También abordarán el refuerzo de tropas prometido de ocho batallones para apoyar los comicios presidenciales del 20 de agosto en Afganistán y los progresos en la lucha contra el tráfico de drogas.



Si los 28 dan "luz verde" a la misión, "una parte sustancial del entrenamiento" que ahora realizan las tropas estadounidenses quedará integrado en ISAF e incorporará "un papel nuevo sustancial" para entrenar a la Policía Nacional Afgana, incluido en "capacidades paramilitares tipo Gendarmería", explicó Appathurai.



De manera "inmediata" se necesitan otros 13 Equipos Operativos de Instrucción y Enlace (OMLT) para apoyar el entrenamiento del Ejército Nacional Afgano y "los 300 gendarmes prometidos" y que todavía no se han desplegado para entrenar a la Policía, precisaron fuentes diplomáticas estadounidenses.



De Hoop Scheffer pedirá a Europa un aumento de tropas



El secretario general de la Alianza, De Hoop Scheffer defenderá que los países aliados europeos contribuyan a ISAF de manera "paralela al aumento de la presencia Estados Unidos", que ha prometido 21.000 tropas adicionales, incluido una unidad aérea que aportará unos 100 helicópteros, 2.800 millones de dólares en apoyo civil y el envío de unos 400 expertos civiles para contribuir a asesorar a los distintos Ministerios afganos.



Una fuente diplomática estadounidense ha recalcado que Washington cree que los aliados europeos "no tienen excusa" para aumentar su contribución "de una manera u otra" en Afganistán. "Esto no es sólo cuestión de más tropas. Necesitamos un incremento de la ayuda civil" y, por tanto, "no hay excusa para no participar", ha agregado.



Para De Hoop Scheffer "hay muchas cosas que Europa puede hacer para contribuir de manera justa" a ISAF, no sólo con tropas, sino también con más apoyo civil, a la reconstrucción del país y financiero y, en este sentido, espera "un reparto equitativo de la carga", ha asegurado Appathurai.



España enviará 450 militares a las elecciones



España se ha comprometido a enviar 40 guardias civiles en el marco de la propuesta de Francia de enviar 300 efectivos de la Gendarmería Europea para labores de entrenamiento de la Policía en Afganistán, la mitad de ellos franceses.



De acuerdo con fuentes diplomáticas españolas, el batallón electoral de 450 efectivos que España comprometió enviar para los comicios "estará en el mes de julio" desplegado y, en el caso de los guardias civiles, "no irán hasta el otoño como pronto".



"No veo que incrementemos (nuestro esfuerzo en Afganistán)", reconocieron las fuentes que, recordaron que España también ha comprometido 4 millones de euros para apoyar el sostenimiento del Ejército Nacional afgano y otros 5 millones para apoyar los comicios.



La piratería en el Índico, a debate



El debate sobre el papel de la Alianza en la lucha contra la pitaría gira en torno a si se crea una misión "similar a la de Atalanta" o si se sigue empleando alguno de los Grupos Navales Permanentes de la OTAN, como se ha hecho hasta ahora, para apoyar los esfuerzos internacionales en la lucha contra la piratería, según fuentes diplomáticas españolas y aliadas.



"Queremos más de dos barcos durante dos semanas" en la región, ha señalado una fuente diplomática de alto nivel estadounidense que recalcó que Estados Unidos está dispuesto a comprometer logística, Inteligencia y barcos para la nueva misión y espera que el resto de aliados también la respalden. De acuerdo con dicha fuente la nueva misión, bautizada 'Escudo Oceánico, estaría operativa el próximo 1 de julio.



Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas reconocieron que hay que valorar "si merece la pena mandar una nueva flota" cuando Atalanta, la misión de la Unión Europea en la zona, está realizando una buena labor sobre el terreno, una labor con la que "España está bastante satisfecha".



Tras su almuerzo, los ministros abordarán con sus socios cómo mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas durante el Consejo del Partenariado Euroatlántico y, posteriormente, celebrarán sendas reuniones de los Comités de Planificación de Defensa y del Grupo Nuclear. Los aliados abordarán posteriormente el uso de la Fuerza de Respuesta Rápida durante la cena que mantendrán el jueves.



El viernes abordarán el nuevo concepto estratégico para la OTAN y, tras participar en una ceremonia en honor de los soldados caídos en operaciones de la Alianza, retomarán su discusión sobre Afganistán con representantes de los demás países no aliados que contribuyen a la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de Afganistán (ISAF) que dirige la Alianza en el país centroasiático, así como con el ministro de Defensa afgano, Abdul Rahim Wardak. El enviado especial de la ONU en Afganistán, Kai Eide, también participará en la sesión, aunque por videoconferencia.