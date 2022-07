Hallan las cintas que incriminaban a cuatro pederastas y que se habían dado por destruidas

Las cintas que incriminaban a cuatro acusados de pederastia han aparecido después de que se pensara que habían sido destruidas, según ha adelantado RNE.



La Audiencia de Sevilla había aplazado sine die el juicio por corrupción de menores tras pensar que habían sido destruidas por error en el Depósito de Piezas del Decanato de los Juzgados. Eran la principal prueba incriminatoria.



La Sección Séptima de la Audiencia debe juzgar a un hombre de 54 años, I.T.C., que se enfrenta a cinco años de cárcel por abusar de una chica de 16 años. La grabó desnuda a través de su ordenador y mantuvo relaciones sexuales con ella él mismo, una mujer y dos hombres de 53 y 60 años.



El material que se pensaba que había sido destruido estaba integrado por 29 cintas VHS grabadas por el acusado con imágenes de sus encuentros con la chica y un número indeterminado de DVD.



Según han informado a Europa Press fuentes del caso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), todas estas pruebas han sido halladas este martes por la mañana en la oficina del depósito judicial de piezas de convicción del Decanato de Sevilla, donde han estado "debidamente custodiadas".



Según el TSJA, todas estas pruebas videográficas no estaban físicamente en la Audiencia Provincial aunque sí a disposición de dicho órgano judicial. Así, desde el Decanato se remitieron a la Audiencia pruebas del caso que se juzgaba y faltó por enviar uno de los legajos de prueba.



El juicio, que comenzó a celebrarse a puerta cerrada, se aplazó para solicitar al Decanato la localización de dichas pruebas y su traslado a la Audiencia Provincial, por lo que "no se ha producido ningún perjuicio para el procedimiento", añadieron las fuentes.



El juicio se aplaza hasta finales de junio



En este sentido, fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la vista oral suspendida en el lunes se celebrará finalmente entre los próximos días 22 y 25 de junio.



Este caso fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 1, que dio traslado posteriormente del mismo al Juzgado de lo Penal 5, pero la acusación particular solicitó que el juzgado competente era la Audiencia, recayendo finalmente el proceso en la Sección Séptima.



No obstante, el depósito donde se encontraban depositados los vídeos que incriminaban a estas cuatro personas dio 30 días de plazo al Juzgado de lo Penal 5 para que diera las órdenes precisas sobre qué hacer con ellos, permaneciendo los vídeos en el mismo lugar hasta este martes.



Dinero, recargas telefónicas y otros regales



Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre el verano del año 2004 y la primavera de 2006, período en el que el inculpado propuso a la menor mantener relaciones a cambio de 200 euros, recargas telefónicas y otros regalos.



La joven, que aceptó tales encuentros, recibió del procesado un ordenador con cámara web en verano de 2005 a través del cual, según prosigue el Ministerio Público, mantenían conversaciones de contenido sexual, llegando incluso la menor a desnudarse delante de la cámara.



Del mismo modo, el acusado supuestamente buscaba a terceras personas para que, a cambio de dinero, mantuvieran relaciones sexuales con la citada menor. En este sentido, el fiscal pide un año de cárcel para dos hombres que accedieron a estas prácticas.



Finalmente, el principal imputado en la causa contrató en 2006 los servicios de una mujer, también acusada y para la que piden dos años de cárcel, para que mantuviera un encuentro lésbico con la menor. Muchos de los encuentros fueron grabados en video por el inculpado, si bien no consta de que I.T.C. haya difundido dicho material.



El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito de corrupción de menores y un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, por lo que pedirá cinco años para el principal acusado, un año para otros dos hombres y dos años para la mujer también implicada en los hechos.