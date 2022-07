Caamaño califica de "desgracia" la descoordinación judicial en el caso de pederastia de Sevilla

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha calificado este martes de "desgracia" lo ocurrido en la Audiencia de Sevilla, que ha tenido que aplazar un juicio por corrupción de menores, después de que un depósito judicial destruyera por error pruebas clave para incriminar a varios pederastas.



Así lo ha manifestado en una entrevista "En Días Como Hoy" de RNE, donde ha puesto de manifiesto que de un juzgado a otro se mueven constantemente documentos e informaciones y se hace en el marco del protocolo adecuado pero "pueden ocurrir este tipo de cosas".



Ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este error judicial y que se depurarán las responsabilidades necesarias.



Gran acuerdo social por la Justicia



El titular de Justicia ha señalado que impulsará desde su ministerio un gran acuerdo social por la Justicia buscando la "complicidad" del resto de fuerzas políticas y de todos los actores en el ámbito judicial.



En este sentido, ha dicho que sus esfuerzos, desde que llegó al ministerio, en sustitución de Mariano Fernández Bermejo, han sido intensos por alcanzar acuerdos con asociaciones de jueces, sindicatos, secretarios judiciales y también con el CGPJ, institución en la que ha encontrado un "apoyo muy decicido".



"La Justicia necesita de este gran acuerdo y todos tenemos que actuar con responsabilidad", ha señalado Caamaño, que, tal y como señaló recientemente en Los Desayunos de TVE, ha insistido en que no existen motivos en la actualidad para mantener el paro judicial convocado para el 26 de junio.



Ha reiterado además las lagunas jurídicas existentes en relación al derecho o no de huelga de los jueces y magistrados.



Además, ha insistido en que uno de sus principales objetivos es avanzar en la modernización de la Justicia y para ello el Gobierno invertirá 600 millones de euros.



Informe de Hacienda para personarse o no en el 'caso Gürtel'



Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno se persone en el caso Gürtel, Caamaño ha explicado que el Gobierno está a la espera de que la Agencia Tributaria emita un informe que determine si "están en juego intereses de la Hacienda Pública". "Si es así, sin duda, el Gobierno se personará", ha aseverado el ministro.



También se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional de permitir las listas de Iniciativa Internacionalista (II) para las elecciones europeas asegurando que el Gobierno respeta las decisiones judiciales y que ha cumplido "con su deberes haciendo lo que tenía que hacer", esto es, recavar pruebas e impugnar la candidatura.



Por otra parte, ha criticado al PP por hacer "electoralismo" y "demagogia" a costa de los derechos fundamentales de los españoles en relación a las críticas de esta formación por las declaraciones de Caamaño en las que hacía referencia al derecho a mentir de los acusados en un juicio. Precisamente sobre este tema preguntarán los 'populares' al ministro este martes en la sesión de control que se celebrará en el Senado.



También se ha mostrado favorable a la jurisdicción universal aunque debe hacerse, ha dicho, "con prudencia". Ha señalado que hay que hacer efectiva esta jurisdicción aplicando la regla de subsidiaridad (si el proceso está abierto en otro país no debe iniciarse en España) y la regla de conexión.