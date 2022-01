Elha estimado el recurso de amparo presentado porcontra la anulación, por parte del Tribunal Supremo , de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio, de forma que la lista, encabezada por el dramatrugo Alfonso Sastre,, cuya campaña ha comenzado la medianoche de este jueves.La sala del 61 del Tribunal Supremo había considerado el pasado día 16 que II-SP estaba "infiltrada" por ETA-Batasuna basándose en los vínculos del cabeza de lista, el dramaturgo Alfonso Sastre, con HB, EH y ANV, en el hecho de que cargos de este último partido hubieran avalado la lista y en la ausencia de una condena explítica de la violencia por parte de la candidatura.En la sentencia notificada esta noche, sin embargo, la Sala Segunda del Alto Tribunal afirma que esos indicios tienen, por lo que no pueden "justificar el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política en términos de igualdad y de libre defensa y promoción de la propia ideología".Los magistrados, que han deliberado sobre este asunto desde primera hora de la mañana, han acogido en parte los argumentos expuestos por los representantes de II-SP en su recurso,. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideraron en sus alegaciones que tal condena llegaba tarde, tras la anulación de la candidatura, y además carecía de valor por ser meramente genérica y no referirse expresamente a ETA En su recurso de amparo ante el TC, presentado el pasado lunes, II-SP manifestaba "de forma clara y sin ambigüedades que nunca ha utilizado medios que no sean estrictamente políticos, siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política" y expresabapara la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático".El Tribunal Supremo consideró que la candidatura de II-SP es un meroy que tras analizarse el perfil de los promotores, representantes, candidatos y avalistas de II-SP, se concluyó que "la candidatura no es más mera instrumentalización de un objetivo, el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo".Entre las pruebas a favor de la anulación, el Supremo destacó el pasado de Sastre y de la número dos de la lista Doris Benegas en distintas organizaciones y partidos del entorno de Batasuna, la vinculación a este ámbito de varios promotores de la coalición y el hecho de que tras la retirada de los avales presentados por partidos democráticos, este apoyo fuera suplido por seis concejales electos de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV).Tras conocer la sentencia, la formación ha mostrado su "altísima satisfacción", señalando que la sentencia "restituye" un derecho que, a su juicio, fue menoscabado por la "presión brutal" ejercida por el Gobierno, en palabras del representante legal de II-SP, Luis Ocampo.Ocampo ha recalcado que el Constitucional se ha acogido a lo que ya había adelantado en un primer momento la Junta Electoral Central, que "en todo momento vio. "Desgraciadamente", ha señalado, "un sector del Tribunal Supremo fue sensible a la presión brutal del Gobierno y decidió ilegalizar la candidatura".No obstante, Ocampo ha subrayado queporque para ellos era "impensable" que no pudieran recibir el "significativo" número de votos con los que esperan ser correspondidos en los comicios europeos.Por su parte, laha dicho respetar la decisión del Tribunal Constitucional, aunquede la misma al entender que había indicios suficientes de que la coalición es un mero "ardid" del entorno de ETA para mantenerse en las instituciones democráticas.