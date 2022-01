El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda, salvo en caso de necesidad, debido al brote de gripe porcina que ha causado, por ahora, la muerte en este país a más de un centenar de personas.Exteriores hace esta recomendación en su página web después de que se haya extendido la epidemia de gripe de origen vírico en varios estados de México y en zonas limítrofes de Estados Unidos, como California y Texas.El llamamiento de Exteriores se une al que ha hecho la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, de posponer los viajes a México si no existe "una causa profesional o razón mayor" para realizar este desplazamiento.La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha recomendadoa las personas que tengan que viajar a ese país si no existe "una causa profesional o razón mayor" para realizar este desplazamiento.Además, en declaraciones en varias emisoras de radio, la ministra ha aconsejado a las personas que regresan de México que "", que es el periodo de incubación del virus, y que si tienen algún síntoma de fiebre, tos o de dificultad respiratoria que acudan a un centro de salud."En este momento, en una situación de epidemia de estas características,de que no se propague el virus", ha explicado.La ministra preside esta mañana el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y Seguimiento de la Evolución Epidemiológica del Virus de la Gripe y se reunirá con representantes de comunidades autónomas para coordinar todas las actuaciones.Hasta el momento, se han detectado, todos ellos en personas que han regresado en los últimos días de México.El ministro de Fomento, José Blanco, ha dado instrucciones a Aena para que este organismo "y extreme la aplicación de todos los sistemas de control, con arreglo a los protocolos establecidos".En un comunicado, Fomento ha informado de que ha estado "permanentemente pendiente" de la aplicación de las medidas en los aeropuertos tras detectarse posiblesPor este motivo, Blanco ha sido informado de la evolución de la situación sanitaria a lo largo del día por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.La OMS, sin embargo, todavíapor la expansión del virus de gripe porcina. El virus es altamente contagioso, facilmente tratable y sólo provoca la muerte si se complica con otras dolencias, como la neumonía.