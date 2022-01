La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este viernes, tras la reunión delquey que el Gobierno no va a hacerContestaba así a una pregunta sobre la posibilidad de que, tras conocerse hoy que el número de personas en situación de desempleo supera ya los cuatro millones . Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, sí ha descartado la posibilidad de llegar a esa cifra , tras asegurar que en abril se empezará a frenar la caída del empleo.Dela Vega ha pedido al PP que no hagay ha dicho que el objetivo del Gobierno es "trabajar, trabajar y trabajar para salir de esta situación".También confía en que se empiecen a ver los efectos de las medidas anticrisis en breve. En este sentido, ha dicho que hay que esperar a los resultados para decidir si se toman medidas complementarias."Las medidas van a dar resultado y", ha dicho, confiada, la número dos del Gobierno, que ha garantizado la prestación por desempleo a los parados. Ha insistido en que el Gobierno es consciente de la situación por la que pasan las familias que están en esta situación. "Detrás de cada cifra hay una familia", ha aseverado.La vicepresidenta ha afirmado que algunas de las medidas puestas en marcha están dando ya sus frutos, como el fondo de inversión local, que permitirá crear 400.000 empleos.Por otra parte, De la Vega ha asegurado que no hay contradicciones en el Ejecutivo por la financiación autonómica, aunque la vicepresidenta económica, Elena Salgado, considere que 8.000 millones más son suficientes, y el vicepresidente territorial, no.La vicepresidenta ha dicho que", ya que por un lado está el modelo, y por otro, "el resultante de la aplicación de ese modelo" en cada comunidad autónoma, "que tiene naturaleza y circunstancias diferentes".A su juicio, en estos momentos se avanza en la definición final del modelo, y en el momento en que ese "ajuste final" esté cerrado, "llevara consigo unas determinadas cifras". Ha insistido en que el objetivo del Gobierno es llegar pronto a un acuerdo lo antes posible.